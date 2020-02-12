GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.02.2020 17:11
GÜNCEL HABERLER



***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı süresi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.02.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 06
SPK Başvuru Tarihi 11.02.2020

Ek Açıklamalar
11.02.2020 Salı günü yapılan Yönetim Kurulu Toplantı'sında gündem maddesi olan Kayıtlı Sermaye süresinin beş ( 5 ) yıl daha uzatılması
ve şirket Ana Sözleşmesi'nin 06 .Maddesi Tadil edilmesi, bu işlemlerin yapılması için Kanuni formalite yerine getirilmesine katılanların
oy birliği ile karar verilmiştir.
Tüm Yatırımcılara duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818623


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05120.049
Değişim :  0,21% |  250,92
Açılış :  119.940  
Önceki Kapanış :  119.798  
En Yüksek
121.370 En Düşük
119.229
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARDYZ 13,17 163.137.117 % 19,95  
HUBVC 44,90 11.722.773 % 15,31  
GYHOL 29,44 4.998.114 % 15,00  
OZBAL 2,61 31.364.144 % 14,98  
SNPAM 8,23 2.266.023 % 14,94  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8312 7,8704 % 0,74  
Frank 6,1723 6,2095 % 0,46  
Riyal 1,6090 1,6171 % 0,59  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.570 1.570 1,41  
Altın Gr. 305 305 1,69  
Cumhuriyet 2.016 2.047 1,00  
Tam 2.007 2.058 0,19  
Yarım 970 995 0,09  
Çeyrek 487 498 0,04  
Gümüş.Ons 17,54 17,60 -0,09  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 -0,00  
B. Petrol 55,67 55,67 1,66  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru