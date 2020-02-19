***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı süresi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.02.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 06SPK Başvuru Tarihi 11.02.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 14.02.2020Ek Açıklamalar11.02.2020 Salı günü yapılan Yönetim Kurulu Toplantı'sında gündem maddesi olan Kayıtlı Sermaye süresinin beş ( 5 ) yıl daha uzatılmasıve şirket Ana Sözleşmesi'nin 06 .Maddesi Tadil edilmesi, bu işlemlerin yapılması için Kanuni formalite yerine getirilmesine katılanlarınoy birliği ile karar verilmiştir.Tüm Yatırımcılara duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820066BIST