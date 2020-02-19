***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.02.2020 12:59
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı süresi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.02.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 06
SPK Başvuru Tarihi 11.02.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.02.2020
Ek Açıklamalar
11.02.2020 Salı günü yapılan Yönetim Kurulu Toplantı'sında gündem maddesi olan Kayıtlı Sermaye süresinin beş ( 5 ) yıl daha uzatılması
ve şirket Ana Sözleşmesi'nin 06 .Maddesi Tadil edilmesi, bu işlemlerin yapılması için Kanuni formalite yerine getirilmesine katılanların
oy birliği ile karar verilmiştir.
Tüm Yatırımcılara duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820066
BIST
13:15119.064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -510,09
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
118.819
13:156,0585
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0085
|Açılış
|: 6,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0787
En Düşük
6,0523
13:156,5440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0068
|Açılış
|: 6,5540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5684
En Düşük
6,5397
13:15313,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,05
|Açılış
|: 313,77
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
314,53
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
|
|BJKAS
|3,37
|496.074.065
|% 14,63
|
|YBTAS
|4.499,10
|305.442
|% 10,00
|
|ORMA
|4,96
|62.072
|% 9,98
|
|TSPOR
|7,11
|375.014.491
|% 9,55
|
|VERTU
|6,60
|23.275.217
|% -19,90
|
|MTRYO
|5,71
|17
|% -12,15
|
|GLBMD
|2,53
|4.763.912
|% -10,60
|
|EMNIS
|2,40
|38.447
|% -9,77
|
|EPLAS
|14,10
|17.906
|% -9,62
|
|GSRAY
|3,67
|955.475.612
|% 3,67
|
|THYAO
|14,86
|564.216.491
|% -1,13
|
|ASELS
|29,00
|550.294.461
|% -0,62
|
|BJKAS
|3,37
|496.074.065
|% 14,63
|
|TSPOR
|7,11
|375.014.491
|% 9,55
|
|GSRAY
|3,67
|955.475.612
|% 3,67
|
|CEMAS
|1,29
|232.069.014
|% 0,00
|
|BJKAS
|3,37
|496.074.065
|% 14,63
|
|MNDRS
|1,91
|231.928.978
|% -4,02
|
|ODAS
|2,26
|257.914.776
|% -0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8597
|7,8992
|% -0,05
|
|Frank
|6,1415
|6,1785
|% -0,11
|
|Riyal
|1,6120
|1,6201
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.609
|5,82
|
|Altın Gr.
|314
|314
|0,88
|
|Cumhuriyet
|2.079
|2.111
|20,00
|
|Tam
|2.068
|2.120
|19,00
|
|Yarım
|1.000
|1.025
|9,19
|
|Çeyrek
|501
|513
|4,60
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,37
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,02
|
|B. Petrol
|58,32
|58,32
|0,57
|