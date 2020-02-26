***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
26.02.2020 16:12
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin payları üzerine gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun
Özel Durumlar Tebliği'ne göre, kamuya açıklanmamış özel durum açıklaması bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821731
BIST
17:08114.917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 551,99
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
115.353
En Düşük
113.147
17:086,1608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0170
|Açılış
|: 6,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1622
En Düşük
6,1376
17:086,6959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0093
|Açılış
|: 6,6920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7212
En Düşük
6,6789
17:08324,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,21
|Açılış
|: 324,10
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.456.068
|% 20,00
|
|BRSAN
|12,84
|109.326.165
|% 17,58
|
|OYAYO
|2,94
|15.000.514
|% 14,84
|
|BALAT
|2,48
|631.485
|% 9,73
|
|ALGYO
|19,20
|395.228.230
|% 8,72
|
|YBTAS
|5.210,90
|292.650
|% -10,00
|
|UFUK
|4,08
|37.921
|% -7,06
|
|SNPAM
|6,64
|9.341.957
|% -7,00
|
|ISBTR
|45.143,70
|377.763
|% -6,92
|
|SONME
|5,90
|20.086.993
|% -6,20
|
|THYAO
|13,23
|2.221.985.238
|% -1,85
|
|ASELS
|28,86
|2.209.393.629
|% -0,96
|
|GARAN
|10,63
|556.761.205
|% -0,28
|
|KRDMD
|2,89
|493.609.705
|% 2,48
|
|ODAS
|2,19
|431.241.339
|% 0,46
|
|ODAS
|2,19
|431.241.339
|% 0,46
|
|KRDMD
|2,89
|493.609.705
|% 2,48
|
|THYAO
|13,23
|2.221.985.238
|% -1,85
|
|IHLGM
|1,33
|209.169.982
|% 1,53
|
|ALBRK
|1,53
|185.217.241
|% -0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9469
|7,9868
|% -0,18
|
|Frank
|6,2885
|6,3264
|% 0,32
|
|Riyal
|1,6372
|1,6454
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|6,22
|
|Altın Gr.
|324
|324
|0,69
|
|Cumhuriyet
|2.147
|2.179
|-15,00
|
|Tam
|2.135
|2.189
|-8,14
|
|Yarım
|1.032
|1.059
|-3,94
|
|Çeyrek
|518
|529
|-1,97
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,96
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,00
|
|B. Petrol
|53,72
|53,72
|-0,54
|
Seans Raporu
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-
17:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 709, 57 artarak (% 0.52 ) 136, 966
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17:24
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, GARAN
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17:24XU100
Endeks 114, 927 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 12, 991.00 milyon TL de
-
17:23ALGYO
Yüzde 8.83 oranında artışla 19.22 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 468, 279 adet işlem
-
17:22RTALB
Yüzde 4.09 oranında artışla 2.29 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 188, 295 adet işlem