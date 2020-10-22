***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
22.10.2020 15:51
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin payları üzerine gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun
Özel Durumlar Tebliği'ne göre, kamuya açıklanmamış özel durum açıklaması bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883053
BIST
16:061.199
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -12,58
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.212
|
1.216
En Düşük
1.197
16:067,9590
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 0,1463
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8460
|
7,9799
En Düşük
7,7810
16:069,4280
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 0,1639
|Açılış
|: 9,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,4453
En Düşük
9,2087
16:06487,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,33
|Açılış
|: 487,82
|
|Önceki Kapanış
|: 483,49
|
491,61
En Düşük
479,37
BIST En Aktif Hisseler16:06
|GENTS
|4,29
|60.069.238
|% 10,00
|
|KARTN
|1.125,70
|1.292.304
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|2.492.576
|% 10,00
|
|POLTK
|429,00
|1.056.000
|% 10,00
|
|HUBVC
|19,49
|135.720.941
|% 9,99
|
|VANGD
|8,92
|2.948.702
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|122.374.075
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|26.166.376
|% -9,96
|
|BRKO
|1,54
|4.206.039
|% -9,94
|
|EGCYH
|1,36
|1.742.254
|% -9,93
|
|GARAN
|7,18
|2.877.742.644
|% -4,65
|
|TSKB
|1,81
|2.603.111.749
|% 7,10
|
|AKBNK
|5,16
|767.866.904
|% -4,44
|
|SISE
|6,88
|682.633.228
|% -1,15
|
|VAKBN
|4,16
|660.259.105
|% -4,15
|
|TSKB
|1,81
|2.603.111.749
|% 7,10
|
|GARAN
|7,18
|2.877.742.644
|% -4,65
|
|SKBNK
|1,99
|644.376.158
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,26
|640.346.965
|% -5,04
|
|VAKBN
|4,16
|660.259.105
|% -4,15
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9554
|7,9590
|% 1,87
|
|Euro
|9,4200
|9,4280
|% 1,77
|
|Sterlin
|10,3968
|10,4490
|% 1,53
|
|Frank
|8,7428
|8,7955
|% 1,72
|
|Riyal
|2,1154
|2,1260
|% 1,86
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|-18,96
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,49
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.268
|7,00
|
|Tam
|3.204
|3.285
|6,91
|
|Yarım
|1.549
|1.589
|3,34
|
|Çeyrek
|777
|795
|1,67
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,73
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,31
|0,02
|
|B. Petrol
|41,83
|41,83
|0,12
|
Seans Raporu
16:06
daha fazla
-
16:21ISCTR
Yüzde -4.16 oranında düşüşle 5.53 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 900, 520 adet işlem
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16:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 88 kaybederek (% -1.19 ) 1, 321
-
16:17XU100
Endeks 1, 201 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 9 altında . İşlem hacmi 19, 260.00 milyon TL de
-
16:12XU100
Endeks 1, 200 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 95 altında . İşlem hacmi 19, 128.00 milyon TL de
-
16:12IHGZT
Yüzde -6.91 oranında düşüşle 5.12 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 586, 980 adet işlem