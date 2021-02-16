***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
16.02.2021 16:19
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin payları üzerine gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun
Özel Durumlar Tebliği'ne göre, kamuya açıklanmamış özel durum açıklaması bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909932
BIST
17:281.542
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -20,59
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.522
17:287,0032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0390
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
7,0183
En Düşük
6,8965
17:288,4877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0331
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5013
En Düşük
8,3877
17:28403,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -3,87
|Açılış
|: 403,37
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
402,91
BIST En Aktif Hisseler17:28
|BSOKE
|3,74
|334.043.159
|% 10,00
|
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|TMPOL
|18,83
|63.649.319
|% 9,99
|
|VAKFN
|13,55
|7.868.696
|% 9,98
|
|DENGE
|8,60
|2.299.843
|% -8,51
|
|TGSAS
|23,98
|221.802.411
|% -8,26
|
|KRGYO
|6,28
|79.102.750
|% -8,19
|
|KSTUR
|200,00
|486.361
|% -7,83
|
|TKURU
|373,80
|7.539.585
|% -7,70
|
|KOZAL
|146,00
|2.854.809.240
|% -1,82
|
|PETKM
|5,16
|2.714.503.262
|% 0,58
|
|SASA
|40,38
|2.299.008.678
|% 6,66
|
|GUBRF
|76,10
|1.914.647.360
|% 4,03
|
|GARAN
|9,80
|1.564.942.501
|% -2,49
|
|SKBNK
|1,53
|1.358.257.958
|% 2,68
|
|EKGYO
|2,52
|1.535.640.862
|% -0,79
|
|PETKM
|5,16
|2.714.503.262
|% 0,58
|
|TSKB
|1,74
|483.006.757
|% -1,14
|
|YKBNK
|2,86
|651.139.171
|% -2,05
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0002
|7,0032
|% 0,56
|
|Euro
|8,4781
|8,4877
|% 0,39
|
|Sterlin
|9,6926
|9,7412
|% 0,40
|
|Frank
|7,8162
|7,8633
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8609
|1,8702
|% 0,53
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|-27,69
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-2,83
|
|Cumhuriyet
|2.691
|2.731
|-20,00
|
|Tam
|2.672
|2.741
|-23,68
|
|Yarım
|1.291
|1.326
|-11,45
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,72
|
|Gümüş.Ons
|27,01
|27,03
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,08
|
|B. Petrol
|62,91
|62,91
|-0,39
|