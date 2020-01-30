***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTurgutlu Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan fabrika bina inşaatı ile ,ilgili olarak Yapı Kullanma izin belgesi (Kısmi Oturma Raporu) alabilmek içinSosyal Güvenlik Kurumu'na bu gün 30.01.2020 tarihi itibari ile ilişikzislik belgesi verilmesi için müracaat yapılmıştır.Tüm Yatırımcılara duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815539BIST