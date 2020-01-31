***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz hakkında sosyal medyada yanlış bilgi ve yorumlar yapıldığı konusunda yatırımcılarımızdan sms vetelefon ile bilgi almış bulunuyoruz.Şirketimiz hakkında isim belirtmeden yapılan yorumların kasıtlı ve panik yaratma amaçlı olduğuna inanıyoruz.Şirketimizin iletişim telefonları her zaman ulaşılabilir durumda olup, yatırımcılarımız her zaman iletişim kurabilir ve bilgi alabilirler.Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bilgiler belgelere ve şirket hedeflerine dayanan bilgiler olup itibar edilmesi gereken bilgilerdir.Yanlış bilgi ve yorumlara itibar edilmemesi hususu yatırımcılarımıza duyurulur.Yönetim Kurulu AdınaYönetim Kurulu BaşkanıAli ÇAKIROĞLUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815962BIST