***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.02.2020 17:45
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11.02.2020 Salı günü yapılan Yönetim Kurulu Toplantı'sında gündem maddesi olan Kayıtlı Sermaye süresinin beş ( 5 ) yıl daha uzatılması
ve şirket Ana Sözleşmesi'nin 06 .Maddesi Tadil edilmesi, bu işlemlerin yapılması için Kanuni formalite yerine getirilmesine katılanların
oy birliği ile karar verilmiştir.
Tüm Yatırımcılara duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818441
BIST
18:05119.798
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 1.456,30
|Açılış
|: 119.505
|
|Önceki Kapanış
|: 118.342
|
120.078
En Düşük
117.451
18:056,0218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0082
|Açılış
|: 6,0240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0190
|
6,0505
En Düşük
6,0044
18:056,5766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0090
|Açılış
|: 6,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5790
|
6,6071
En Düşük
6,5549
18:05302,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -1,91
|Açılış
|: 302,40
|
|Önceki Kapanış
|: 304,30
|
305,40
En Düşük
302,09
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|10,98
|258.604.088
|% 20,00
|
|QNBFB
|51,75
|1.250.616
|% 15,00
|
|SAYAS
|3,59
|6.112.353
|% 14,70
|
|ISATR
|332.000,00
|332.000
|% 14,48
|
|RALYH
|7,75
|52.710
|% 13,80
|
|KRSAN
|9,81
|112.033
|% -9,92
|
|SALIX
|5,78
|199.163
|% -9,69
|
|EGCEY
|0,57
|358.164
|% -9,52
|
|BASCM
|3,50
|64.068
|% -7,41
|
|RYSAS
|10,31
|10.327.261
|% -6,27
|
|ODAS
|2,16
|553.521.212
|% 1,41
|
|IHLGM
|1,34
|293.634.983
|% 8,06
|
|ARDYZ
|10,98
|258.604.088
|% 20,00
|
|PGSUS
|68,90
|189.996.325
|% 3,61
|
|ENJSA
|8,45
|98.060.591
|% 4,58
|
|ODAS
|2,16
|553.521.212
|% 1,41
|
|IHLGM
|1,34
|293.634.983
|% 8,06
|
|HLGYO
|1,61
|57.136.185
|% 5,92
|
|ARDYZ
|10,98
|258.604.088
|% 20,00
|
|ENJSA
|8,45
|98.060.591
|% 4,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7660
|7,8049
|% 0,30
|
|Frank
|6,1260
|6,1629
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5984
|1,6064
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.564
|1.564
|-9,92
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.046
|-2,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|0,07
|
|Yarım
|970
|995
|0,03
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,02
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,70
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,02
|
|B. Petrol
|54,48
|54,48
|1,21
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59KENT
Yüzde 11.43 oranında artışla 231.00 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 824 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1834, 93 artarak (% 1.29 ) 143, 634
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, IHLGM
-
17:58XU100
Endeks 119, 766 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 2 üstünde . İşlem hacmi 13, 236.00 milyon TL de
-
17:56RHEAG
Yüzde 8.59 oranında artışla 1.77 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 349, 047 adet işlem