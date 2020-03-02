***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Berka Balata Sanayi ve Ticaret A.Ş. Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi Fabrika Şubesi bu gün 02.03.2020tarihinde Vergi ve SGK tescil işlemleri tamamlanmış ve üretim faaliyetlerine başlanmıştır.Tüm yatırımcılara duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823347BIST