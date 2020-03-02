***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.03.2020 17:34
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Berka Balata Sanayi ve Ticaret A.Ş. Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi Fabrika Şubesi bu gün 02.03.2020
tarihinde Vergi ve SGK tescil işlemleri tamamlanmış ve üretim faaliyetlerine başlanmıştır.
Tüm yatırımcılara duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823347
BIST
17:37107.315
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 1.321,10
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
17:376,2319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
17:376,9416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0595
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9503
En Düşük
6,8533
17:37320,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 4,18
|Açılış
|: 320,54
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|5,52
|46.618.028
|% 20,00
|
|ASUZU
|12,19
|76.118.946
|% 19,86
|
|KARSN
|2,00
|531.053.504
|% 19,76
|
|AVGYO
|1,74
|33.914.709
|% 15,23
|
|GYHOL
|22,98
|8.107.200
|% 14,96
|
|YONGA
|8,64
|116.079
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|BAGFS
|13,97
|16.939.951
|% -3,66
|
|ECZYT
|11,64
|9.740.600
|% -3,00
|
|VERUS
|19,29
|5.644.378
|% -2,58
|
|THYAO
|11,91
|1.153.054.492
|% 1,36
|
|ASELS
|28,16
|589.060.250
|% 2,40
|
|KARSN
|2,00
|531.053.504
|% 19,76
|
|GARAN
|9,59
|446.858.372
|% 0,95
|
|YKBNK
|2,40
|351.104.652
|% 4,80
|
|KARSN
|2,00
|531.053.504
|% 19,76
|
|YKBNK
|2,40
|351.104.652
|% 4,80
|
|ODAS
|2,05
|243.622.486
|% 4,59
|
|EKGYO
|1,43
|156.473.269
|% 2,88
|
|ADESE
|1,51
|160.511.513
|% 9,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9242
|7,9639
|% -0,52
|
|Frank
|6,4807
|6,5198
|% 0,75
|
|Riyal
|1,6543
|1,6626
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.601
|1.601
|22,05
|
|Altın Gr.
|320
|321
|4,18
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|16,72
|16,76
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,02
|
|B. Petrol
|50,49
|50,49
|0,82
|
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