***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2021 16:13
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Berka Balata Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu Turgutlu Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 1722 ada 5 parselde 14.796,02 m2 tahsisli arsası ile ilgili planlanan 1.835 m2 B Blok inşaat
temeli 29.03.2021 tarihinde atılmış olup inlaatı başlanmıştır ve Mayıs 2021 sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. İnşaatın yapılması için ihtiyaç olan finans kaynağı Berka A.Ş. ortaklar
tarafından karşılanacaktır.
Tüm Yatırımcılara duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921828
BIST
16:311.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,52
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.371
16:318,3273
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,1278
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,4539
En Düşük
8,1884
16:319,7758
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1081
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,9300
En Düşük
9,6398
16:31450,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,68
|Açılış
|: 450,26
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
460,31
En Düşük
446,39
BIST En Aktif Hisseler16:31
|JANTS
|621,50
|154.621.550
|% 10,00
|
|ALCAR
|375,10
|114.037.946
|% 10,00
|
|FRIGO
|35,20
|13.838.874
|% 10,00
|
|VANGD
|6,93
|20.333.544
|% 10,00
|
|BRYAT
|437,60
|72.050.370
|% 9,98
|
|MERIT
|238,50
|363.594
|% -10,00
|
|ORMA
|19,62
|835.013
|% -10,00
|
|VAKFN
|24,14
|20.462.708
|% -9,99
|
|TMPOL
|17,68
|45.362.181
|% -9,98
|
|DENGE
|7,33
|2.674.046
|% -9,95
|
|FROTO
|195,80
|1.347.956.116
|% 5,84
|
|GARAN
|6,82
|1.321.139.979
|% -1,02
|
|EKGYO
|1,92
|776.520.008
|% -5,42
|
|KRDMD
|6,91
|739.306.032
|% 0,58
|
|BJKAS
|7,50
|728.518.590
|% 2,74
|
|EKGYO
|1,92
|776.520.008
|% -5,42
|
|SKBNK
|1,23
|468.592.283
|% 3,36
|
|GARAN
|6,82
|1.321.139.979
|% -1,02
|
|TSKB
|1,37
|250.675.666
|% -0,72
|
|IHLGM
|1,12
|167.421.667
|% -1,75
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3243
|8,3273
|% 1,56
|
|Euro
|9,7624
|9,7758
|% 1,12
|
|Sterlin
|11,3753
|11,4324
|% 1,21
|
|Frank
|8,7811
|8,8340
|% 1,11
|
|Riyal
|2,2081
|2,2192
|% 1,40
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.687
|-25,00
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-4,20
|
|Cumhuriyet
|2.967
|3.012
|-6,00
|
|Tam
|2.950
|3.026
|-10,04
|
|Yarım
|1.426
|1.464
|-4,86
|
|Çeyrek
|715
|732
|-2,43
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,21
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,09
|
|B. Petrol
|63,53
|63,53
|-1,39
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
-
16:41ANSGR
Yüzde -9.82 oranında düşüşle 6.61 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 926, 024 adet işlem
-
16:40YESIL
Yüzde -4.58 oranında düşüşle 114.50 lira fiyatla işlem gören hissede 223, 119 adet işlem
-
16:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, MGROS, TCELL
-
16:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 08 kaybederek (% -0.34 ) 1, 200
-
16:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BLCYT, LUKSK, CMBTN, JANTS, VANGD, BRYAT, RTALB, FRIGO, ALCAR, EUKYO