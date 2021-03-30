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***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.03.2021 16:13



***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

İştirakimiz Berka Balata Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin  sahip olduğu Turgutlu Organize Sanayi Bölgesinde  bulunan 1722 ada 5 parselde 14.796,02 m2 tahsisli arsası ile ilgili planlanan 1.835 m2 B Blok inşaat
temeli 29.03.2021 tarihinde atılmış  olup inlaatı başlanmıştır ve Mayıs 2021 sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. İnşaatın yapılması için ihtiyaç olan finans kaynağı Berka A.Ş. ortaklar
tarafından karşılanacaktır. 
Tüm Yatırımcılara duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921828


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FRIGO 35,20 13.838.874 % 10,00  
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Tam 2.950 3.026 -10,04  
Yarım 1.426 1.464 -4,86  
Çeyrek 715 732 -2,43  
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