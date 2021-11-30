***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.11.2021 14:36
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25.11.2021 Tarih ve 2021 / 59 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde yayınlanan ve olumlu görüş verilen şirketimizin Tahsisli Sermaye Artışı ile ilgili 26.11.2021 tarihinde artırılan paylar için Borsa İstanbul A.Ş.'ye fiyat belirlenmesi için yapılan başvuru sonucu baz fiyat 8,30 TL olarak hesaplanmıştır. Borsa İstanbul A.Ş.' den gelen baz fiyat bildirisine istinaden gerekli evraklar tamamlanıp, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru için gönderilmiştir.
Tüm Yatırımcılara duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980248
BIST
17:241.812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,03
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.819
En Düşük
1.797
17:2413,0874
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 0,2711
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,1948
En Düşük
12,6998
17:2414,9092
En Yüksek
|Değişim
|: 3,04%
|| 0,4403
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,9916
En Düşük
14,2915
17:24755,23
En Yüksek
|Değişim
|: 2,75%
|| 20,23
|Açılış
|: 755,23
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
761,61
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler17:24
|AKFGY
|5,83
|34.040.134
|% 10,00
|
|SONME
|31,02
|3.824.853
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|716.550
|% 10,00
|
|YAPRK
|34,56
|12.605.970
|% 9,99
|
|YONGA
|22,54
|920.555
|% -9,98
|
|PRKAB
|64,10
|27.119.492
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|538.567
|% -9,97
|
|MEPET
|2,45
|27.094.481
|% -9,93
|
|FENER
|31,10
|184.267.375
|% -9,70
|
|ASELS
|21,70
|3.015.328.918
|% -4,57
|
|GARAN
|11,49
|2.391.755.514
|% 0,79
|
|KOZAL
|129,40
|2.142.589.738
|% 7,30
|
|THYAO
|17,35
|1.734.613.068
|% 0,17
|
|SASA
|43,10
|1.404.795.568
|% 0,33
|
|YKBNK
|3,18
|1.026.581.050
|% 0,32
|
|GARAN
|11,49
|2.391.755.514
|% 0,79
|
|AKBNK
|6,59
|1.185.108.668
|% -0,15
|
|EKGYO
|2,24
|355.940.929
|% -0,88
|
|ASELS
|21,70
|3.015.328.918
|% -4,57
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0820
|13,0874
|% 2,12
|
|Euro
|14,8885
|14,9092
|% 3,04
|
|Sterlin
|17,3898
|17,4771
|% 2,32
|
|Frank
|14,1920
|14,2775
|% 2,71
|
|Riyal
|3,4754
|3,4928
|% 2,06
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|11,34
|
|Altın Gr.
|755
|755
|20,30
|
|Cumhuriyet
|4.990
|5.065
|160,00
|
|Tam
|4.964
|5.090
|158,00
|
|Yarım
|2.399
|2.462
|76,44
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|38,21
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,91
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,62
|9,63
|0,20
|
|B. Petrol
|70,37
|70,37
|-2,85
|