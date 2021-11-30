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***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.11.2021 14:36
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

25.11.2021 Tarih ve 2021 / 59 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde yayınlanan ve olumlu görüş verilen şirketimizin Tahsisli Sermaye Artışı ile ilgili 26.11.2021 tarihinde artırılan paylar için Borsa İstanbul A.Ş.'ye fiyat belirlenmesi için yapılan başvuru sonucu baz fiyat 8,30 TL olarak hesaplanmıştır. Borsa İstanbul A.Ş.' den gelen baz fiyat bildirisine istinaden gerekli evraklar tamamlanıp,  Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru için gönderilmiştir.
Tüm Yatırımcılara duyurulur 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980248


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Çeyrek 1.203 1.231 38,21  
Gümüş.Ons 22,88 22,91 0,04  
Gümüş Gr. 9,62 9,63 0,20  
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