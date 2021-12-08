***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.12.2021 17:28
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08.12.2021 Tarihinde 2021 / 20 Sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı' nda alınan karar gereği Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Alparslan Yaman' ın istifasının kabulüne ve yerine Serdar Ceylan' nın atanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
Tüm Yatırımcılara duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982036
BIST
17:562.008
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 27,19
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.012
En Düşük
1.978
17:5613,7060
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,2159
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,8079
En Düşük
13,4450
17:5615,5367
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 0,3196
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,6213
En Düşük
15,1751
17:56785,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 10,68
|Açılış
|: 784,78
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
791,57
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler17:56
|BAGFS
|13,97
|11.509.405
|% 10,00
|
|HEKTS
|14,76
|865.174.632
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|3.041.788
|% 9,99
|
|MZHLD
|38,76
|5.034.551
|% 9,99
|
|UNLU
|6,39
|117.254.456
|% 9,98
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|CRDFA
|4,86
|16.422.777
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|121.870.551
|% -9,97
|
|THYAO
|20,46
|4.928.084.563
|% 6,56
|
|GARAN
|12,00
|4.671.397.131
|% 1,44
|
|SISE
|14,91
|4.552.777.553
|% 1,64
|
|KRDMD
|9,88
|2.615.880.115
|% 1,86
|
|ASELS
|23,96
|2.585.038.692
|% 3,81
|
|EKGYO
|2,54
|1.879.796.648
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,63
|1.529.253.031
|% 1,68
|
|GARAN
|12,00
|4.671.397.131
|% 1,44
|
|TSKB
|1,65
|594.770.231
|% 1,85
|
|SISE
|14,91
|4.552.777.553
|% 1,64
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7055
|13,7060
|% 1,60
|
|Euro
|15,4983
|15,5367
|% 2,10
|
|Sterlin
|18,0345
|18,1250
|% 1,26
|
|Frank
|14,7805
|14,8695
|% 1,74
|
|Riyal
|3,6419
|3,6602
|% 1,60
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|-2,90
|
|Altın Gr.
|786
|786
|11,41
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,40
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|0,10
|
|B. Petrol
|75,37
|75,37
|-0,07
|
Seans Raporu
17:56
daha fazla
-
17:59BRISA
Yüzde 5.31 oranında artışla 33.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 826, 978 adet işlem
-
17:58BEYAZ
Yüzde 9.95 oranında artışla 10.17 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 280, 292 adet işlem
-
17:57BOSSA
Yüzde 6.02 oranında artışla 32.74 lira fiyatla işlem gören hissede 556, 111 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 5 artarak (% 1.45 ) 1, 783
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, PCILT, HEKTS, BEYAZ, METUR, BAGFS, MZHLD, NIBAS, RNPOL, RALYH