***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAna hissedarlarımızdan olan Anadolu Girişimleri A.Ş.'nden şirketimize gelen bilgi notuna göreAnadolu Girişimleri A.Ş. 29.03.2022 tarihinde, şirketimizde sahip olduğu borsada işlem görmeyen nitelikteki paylardan 197.850 adedinin pay başına 9.30 TL fiyattan olmak üzere Pareto Teknoloji Yatırımları A.Ş.'ne borsa dışında satışını gerçekleştirmiştir.Anadolu Girişimleri A.Ş. elde edilen satış gelirini daha önce şirkete sağladığı 3.500.000 TL'lik finansman teminine ilave olarak, önümüzdeki dönemde yine şirketin büyüme faaliyetlerinde kullanmayı planlamaktadır.İlgili hisse devri ile şirketimiz yeni bir kurumsal ortak daha kazanırken, Pareto Teknoloji Yatırımları A.Ş. bu vesileyle şirketimize öncü bir yatırım ile giriş gerçekleştirmiş olmaktadır. Önümüzdeki dönemde Anadolu Girişimleri A.Ş. ve Pareto Teknoloji Yatırımları A.Ş. mevcut yönetim ve hissedarlarımız ile beraber hareket etmeyi sürdürerek, şirketin büyüme ivmesini inovatif yatırımlarla hızlandırma yönünde gerek idari gerek finansman olarak azami çabayı sarf edeceklerdir. Şirketimizin bu süreçte ilerleyeceği ana yol haritası ise bazı SPK süreçleriyle beraber şekillenip kesinlik kazanacaktır.Tüm yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013943BIST