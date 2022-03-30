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***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.03.2022 12:26
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Ana hissedarlarımızdan olan Anadolu Girişimleri A.Ş.'nden şirketimize gelen bilgi notuna göre   
Anadolu Girişimleri A.Ş. 29.03.2022 tarihinde, şirketimizde sahip olduğu borsada işlem görmeyen nitelikteki paylardan 197.850 adedinin pay başına 9.30 TL fiyattan olmak üzere Pareto Teknoloji Yatırımları A.Ş.'ne borsa dışında satışını gerçekleştirmiştir. 
Anadolu Girişimleri A.Ş. elde edilen satış gelirini daha önce şirkete sağladığı 3.500.000 TL'lik finansman teminine ilave olarak, önümüzdeki dönemde yine şirketin büyüme faaliyetlerinde kullanmayı planlamaktadır. 
İlgili hisse devri ile şirketimiz yeni bir kurumsal ortak daha kazanırken, Pareto Teknoloji Yatırımları A.Ş. bu vesileyle şirketimize öncü bir yatırım ile giriş gerçekleştirmiş olmaktadır. Önümüzdeki dönemde Anadolu Girişimleri A.Ş. ve Pareto Teknoloji Yatırımları A.Ş. mevcut yönetim ve hissedarlarımız ile beraber hareket etmeyi sürdürerek, şirketin büyüme ivmesini inovatif yatırımlarla hızlandırma yönünde gerek idari gerek finansman olarak azami çabayı sarf edeceklerdir. Şirketimizin bu süreçte ilerleyeceği ana yol haritası ise bazı SPK süreçleriyle beraber şekillenip kesinlik kazanacaktır. 
Tüm yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013943


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Tam 5.976 6.124 50,63  
Yarım 2.888 2.963 24,49  
Çeyrek 1.449 1.481 12,25  
Gümüş.Ons 24,77 24,81 0,01  
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B. Petrol 110 110 2,69  
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