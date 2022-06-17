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***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.06.2022 15:38
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         SPKurulu'nun 16.06.2022 tarihinde yayınladığı 2022/30 sayılı haftalık bülteninde, şirketimizin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan esas sözleşme tadil metnine Kurulca uygun görüş verilmesi talebinin olumsuz karşılanmasına karar verilmiştir.
Gerekçeli kararın tarafımıza ulaşması sonrasında hukukçularımız ile geniş kapsamlı bir değerlendirme yapılıp, gerekmesi durumunda Kurul'un bu kararına karşı hem şirketimiz hem de yatırımcılarımızın yasal haklarını korumak için gerekli tüm adımlar atılacaktır.
Şirketlerin hangi alanlarla faaliyette bulunacaklarıyla ilgili ana karar mercii şirketlerin yönetimleri ve genel kurulları olup, nihai aşamada zaten genel kurulda yatırımcılarımızın onayını almak zorunda olduğumuz "amaç ve konu" değişikliğini içeren bir esas sözleşme tadili sürecinde, genel kurulda yatırımcılarımızın karşışına çıkarak onaylarını alma aşamasına gelmemize izin verilmemiş olması da hukukçularımızla esaslı olarak ele alınacaktır. Ki, genel kurulda son sözü söyleyecek olan yatırımcılarımız red oylarının çokluğu durumunda faaliyet alanının genişletilmesine hayır da diyebilirlerdi. 
Bağlı ortaklığımız ile beraber şirketimizin faaliyetlerinin, ana faaliyet alanımız olan balata ve otomotiv yan sanayi ürünleri imalatı ve ticaretinin aynı şekilde korunmak üzere genişletilmesi düşüncesi mevcut durumda sadece geleceğe yönelik bir hazırlık idi. Önümüzdeki günlerde şirketimize değer katacak, şirketimizin karlılığını artıracak ve yatırımcılarımızın lehine olacak çok önemli fırsat içeren somut yatırım alternatiflerinin ortaya çıkması halinde, gerekmesi durumunda mevcut yatırımcılarımıza kanuni hakları olan ayrılma hakkı da tanıyaraktan bu yöndeki yatırımları yapma yönündeki yatırım iştahı ve düşüncemizi aynı şekilde muhafaza ediyoruz. 
Tüm yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037935


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