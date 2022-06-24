***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar17.06.2022 tarihinde yapmış olduğumuz ''Yatırımcı Görüşmeleri Hakkında'' ki duyuruda belirtmiş olduğumuz 5.100.000,00 TL nakit fon tutarı bu gün 24.06.2022 tarihinde şirketin Halkbankası hesabına geçmiştir.Tüm Yatırımcılara duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039245BIST