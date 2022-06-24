***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.06.2022 19:13
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
17.06.2022 tarihinde yapmış olduğumuz ''Yatırımcı Görüşmeleri Hakkında'' ki duyuruda belirtmiş olduğumuz 5.100.000,00 TL nakit fon tutarı bu gün 24.06.2022 tarihinde şirketin Halkbankası hesabına geçmiştir.
Tüm Yatırımcılara duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039245
BIST
18:052.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 10,87
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.571
En Düşük
2.525
18:0517,0687
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -0,2838
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3807
En Düşük
16,9088
18:0517,9770
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -0,3009
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3712
En Düşük
17,8451
18:051.009,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -5,95
|Açılış
|: 1.009,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.009,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASCM
|3,52
|877.400
|% 10,00
|
|ECZYT
|52,80
|106.283.262
|% 10,00
|
|BRSAN
|34,36
|93.804.188
|% 9,99
|
|MAKIM
|15,56
|74.989.625
|% 9,96
|
|SANEL
|7,20
|5.424.035
|% 9,92
|
|MZHLD
|89,10
|17.931.567
|% -10,00
|
|UFUK
|71,40
|3.578.136
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,66
|64.082
|% -4,32
|
|BAYRK
|6,75
|19.385.089
|% -4,26
|
|IMASM
|55,40
|9.242.313
|% -3,99
|
|THYAO
|50,25
|5.966.389.566
|% -0,59
|
|ASELS
|24,56
|2.450.429.358
|% 5,41
|
|EREGL
|27,86
|2.079.623.364
|% 1,02
|
|SISE
|21,76
|1.862.857.242
|% 0,93
|
|KRDMD
|12,66
|1.316.123.204
|% 0,88
|
|ODAS
|3,20
|1.110.633.659
|% -1,23
|
|YKBNK
|4,76
|963.566.134
|% -1,65
|
|TSKB
|2,11
|309.428.920
|% -3,21
|
|EKGYO
|2,60
|354.992.947
|% 0,39
|
|THYAO
|50,25
|5.966.389.566
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0540
|17,0893
|% -1,52
|
|Euro
|17,9856
|18,0333
|% -1,34
|
|Sterlin
|21,0606
|21,1662
|% -0,61
|
|Frank
|17,9162
|18,0241
|% -0,20
|
|Riyal
|4,5728
|4,5957
|% -0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|3,96
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.011
|-4,65
|
|Cumhuriyet
|6.782
|6.885
|-62,00
|
|Tam
|6.704
|6.854
|-8,00
|
|Yarım
|3.291
|3.353
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.676
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,18
|21,20
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,73
|
Seans Raporu
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17:59TURGG
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17:58
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