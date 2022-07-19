***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPareto Teknoloji Yatırımları A.Ş. tarafından 01.07.2022 tarihinde taahhüt edilmiş olan 1.000.000 TL tutarındaki sermaye avansı, araya giren bayram tatili dolayısıyla ayın 14'ünde 400.000 TL ve ayın 19'unda (bugün) 600.000 TL olarak şirketimiz hesabına tam olarak yatırılmıştır.Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046417BIST