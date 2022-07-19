***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.07.2022 15:18
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Pareto Teknoloji Yatırımları A.Ş. tarafından 01.07.2022 tarihinde taahhüt edilmiş olan 1.000.000 TL tutarındaki sermaye avansı, araya giren bayram tatili dolayısıyla ayın 14'ünde 400.000 TL ve ayın 19'unda (bugün) 600.000 TL olarak şirketimiz hesabına tam olarak yatırılmıştır.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046417
BIST
15:492.494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 42,30
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.497
En Düşük
2.448
15:4917,5877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1553
|Açılış
|: 17,6070
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
15:4918,0055
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 0,2915
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
15:49966,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,13
|Açılış
|: 966,68
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler15:47
|EUKYO
|3,52
|1.769.986
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|9.926.225
|% 10,00
|
|KONYA
|1.319,80
|109.344.544
|% 9,99
|
|KLRHO
|12,55
|14.016.903
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.981.681
|% 9,98
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,31
|34.862.124
|% -5,58
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|CANTE
|54,80
|35.200.597
|% -3,86
|
|PENTA
|411,40
|33.983.497
|% -3,43
|
|THYAO
|50,95
|3.169.355.525
|% 1,94
|
|SISE
|20,92
|1.232.633.970
|% 1,26
|
|EKGYO
|3,04
|1.231.299.323
|% 2,36
|
|YKBNK
|4,54
|1.075.237.055
|% 3,42
|
|ODAS
|3,57
|893.105.573
|% 2,29
|
|EKGYO
|3,04
|1.231.299.323
|% 2,36
|
|ODAS
|3,57
|893.105.573
|% 2,29
|
|YKBNK
|4,54
|1.075.237.055
|% 3,42
|
|TSKB
|2,21
|221.508.908
|% 3,27
|
|SKBNK
|1,17
|106.069.328
|% 4,46
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5782
|17,5858
|% 0,88
|
|Euro
|17,9947
|18,0080
|% 1,66
|
|Sterlin
|21,0509
|21,1565
|% 1,17
|
|Frank
|18,0901
|18,1991
|% 1,67
|
|Riyal
|4,6690
|4,6924
|% 0,69
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|0,27
|
|Altın Gr.
|966
|966
|6,87
|
|Cumhuriyet
|6.520
|6.618
|5,00
|
|Tam
|6.536
|6.595
|-29,00
|
|Yarım
|3.185
|3.224
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.612
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,82
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,62
|0,12
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,77
|
Seans Raporu
15:47
daha fazla
-
16:02PEKGY
Yüzde 5.04 oranında artışla 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 358, 016 adet işlem
-
16:01YEOTK
Yüzde 6.83 oranında artışla 82.85 lira fiyatla işlem gören hissede 835, 333 adet işlem
-
16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KRDMD, ARCLK
-
16:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 48 artarak (% 1.74 ) 2, 196
-
16:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RAYSG, HUBVC, POLTK, DESPC, KLRHO, EUKYO, UFUK, IMASM, RTALB, NIBAS