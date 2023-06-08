***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.06.2023 17:00
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 13.04.2023 tarihli yönetim kurulu kararı gereğince gerçekleştirilecek olan Tahsisli Sermaye Artırımı işlemine ilişkin olarak 08.06.2023 tarihinde ALB Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ile aracılık sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157324
BIST
18:055.554
En Düşük
|Değişim
|: -0,13%
|| -7,18
|Açılış
|: 5.550
|
|Önceki Kapanış
|: 5.561
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5.459
En Yüksek
5.594
18:0523,3684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1131
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2300
|
23,4698
En Düşük
23,2200
18:0525,4172
En Yüksek
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|: 1,89%
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|Açılış
|: 25,2000
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|Önceki Kapanış
|: 24,9000
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18:051.478,85
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|Açılış
|: 1.478,59
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|Önceki Kapanış
|: 1.450,96
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1.480,94
En Düşük
1.448,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DESPC
|22,44
|37.521.309
|% 10,00
|
|SODSN
|31,90
|3.126.774
|% 10,00
|
|AYCES
|97,45
|44.122.214
|% 9,99
|
|EGPRO
|91,50
|93.254.626
|% 9,98
|
|TETMT
|227,10
|20.483.969
|% 9,98
|
|OTTO
|126,00
|2.941.910
|% -10,00
|
|IMASM
|17,66
|605.361.794
|% -9,99
|
|ETILR
|16,62
|49.571.786
|% -9,97
|
|DOGUB
|15,12
|105.845.520
|% -9,95
|
|ATSYH
|54,95
|4.916.511
|% -9,92
|
|THYAO
|171,60
|7.471.766.411
|% -0,52
|
|KRDMD
|21,18
|4.416.546.923
|% 4,54
|
|AKBNK
|18,65
|4.331.196.700
|% 1,41
|
|YKBNK
|12,40
|4.085.416.658
|% 2,39
|
|SASA
|65,90
|3.607.189.973
|% -0,60
|
|EKGYO
|7,86
|2.881.697.671
|% -1,38
|
|YKBNK
|12,40
|4.085.416.658
|% 2,39
|
|ISCTR
|13,59
|3.530.899.630
|% 2,33
|
|AKBNK
|18,65
|4.331.196.700
|% 1,41
|
|KRDMD
|21,18
|4.416.546.923
|% 4,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3634
|23,3684
|% 0,49
|
|Euro
|25,3631
|25,4172
|% 1,89
|
|Sterlin
|29,2263
|29,3729
|% 1,33
|
|Frank
|25,8500
|26,0057
|% 1,56
|
|Riyal
|6,2130
|6,2442
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.968
|27,39
|
|Altın Gr.
|1.478
|1.479
|27,63
|
|Cumhuriyet
|9.886
|10.035
|50,00
|
|Tam
|9.828
|10.096
|50,52
|
|Yarım
|4.835
|4.922
|53,00
|
|Çeyrek
|2.410
|2.457
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,28
|0,83
|
|Gümüş Gr.
|18,19
|18,21
|0,67
|
|B. Petrol
|74,36
|74,36
|-2,59
|