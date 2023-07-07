***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.07.2023 15:55
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Denetim Firması seçimi hakkında Yönetim Kurulu Kararı
Bildirim içeriğinde de
Bağımsız denetim kuruluşunun ünvanı: Ventera Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi faaliyet dönemi için seçildiği: 01.01.2023-31.12.2023
Şirket Yönetim Kurulu 07.07.2023 tarihinde toplanarak gündemindeki konuyu görüşmüş olup, buna göre
Denetimden Sorumlu Komitenin de görüşü alınarak, 2023 yılı hesaplarının ve mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca bağımsız denetimini yapmak üzere bağımsız denetim şirketi olarak, Ventera Bağımsız Denetim A.Ş'nin Olağan Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167307
BIST