***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağımsız Denetim Firması seçimi hakkında Yönetim Kurulu KararıBildirim içeriğinde deBağımsız denetim kuruluşunun ünvanı: Ventera Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi faaliyet dönemi için seçildiği: 01.01.2023-31.12.2023Şirket Yönetim Kurulu 07.07.2023 tarihinde toplanarak gündemindeki konuyu görüşmüş olup, buna göreDenetimden Sorumlu Komitenin de görüşü alınarak, 2023 yılı hesaplarının ve mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca bağımsız denetimini yapmak üzere bağımsız denetim şirketi olarak, Ventera Bağımsız Denetim A.Ş'nin Olağan Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167307BIST