***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarŞirketimiz pay sahiplerinden A1 Ulusal Enerji Yatırımları A.Ş.'nden tarafımıza ulaşan bilgilendirme yazısı aşağıdaki şekildedirA1 Ulusal Enerji Yatırımları A.Ş., Balatacılar Balatacılık A.Ş.'nde sahip olduğu 600.000 adet payı (şirketimiz paylarının %4,4852'si) yine A1 Ulusal Enerji Yatırımları A.Ş. ortağı olan İbrahim Özgür Özel'e devretmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.Saygılarımızla,Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154730BIST