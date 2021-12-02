***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımına ilişkin SPK onaylı İhraç Belgesi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.08.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Mevcut Sermaye (TL) 12.165.862Ulaşılacak Sermaye (TL) 13.377.187Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)BALAT, TREBLTA00012 12.165.862 1.211.325 9,95675 BALAT, TREBLTA00012 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 12.165.862 1.211.325,000 9,95675Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Ali Penah Bozyiğit 437.229. TL , Mehmet Ömer Akad 331.387. TL , Ayşe Şen 20.723. TL ve Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. 421.686. TLEk AçıklamalarTahsisli Sermaye Artırımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.Tüm Yatırımcılara saygı ile duyurulurEklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980693BIST