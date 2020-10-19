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***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.10.2020 17:28
GÜNCEL HABERLER



***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler İştirakımız BERKA BALATA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'ye ait Selvilitepe OSB Mahallesi, 1071 Cadde, No: 12 / 12 A - 1. Turgutlu OSB - Turgutlu - MANİSA

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
BERKA BALATA A.Ş. BALATA İMALATI 10000000 4084984 TRY 40,85 BAĞLI ORTAKLIK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882423


BIST



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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVOD 11,33 107.883.010 % 10,00  
SNGYO 2,75 152.922.342 % 10,00  
NUHCM 30,14 37.455.916 % 10,00  
RAYSG 19,14 7.295.039 % 10,00  
ISBIR 3.218,10 5.473.938 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8950 7,8969 % -0,46  
Euro 9,3081 9,3144 % 0,20  
Sterlin 10,2270 10,2783 % 0,09  
Frank 8,6465 8,6985 % 0,12  
Riyal 2,0989 2,1094 % -0,47  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.908 1.908 8,45  
Altın Gr. 484 484 -0,68  
Cumhuriyet 3.209 3.257 3,00  
Tam 3.196 3.276 5,02  
Yarım 1.545 1.584 2,42  
Çeyrek 775 792 1,22  
Gümüş.Ons 24,55 24,59 0,43  
Gümüş Gr. 6,23 6,24 0,08  
B. Petrol 42,98 42,98 0,05  
Seans Raporu 18:05
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