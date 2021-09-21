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***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.09.2021 09:46



***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
BERKA BALATA A.Ş. BALATA İMALATI 10000000 5064648 TRY 50,64 BAĞLI ORTAKLIK

Diğer Hususlar
Açıklama 26.08.2021 tarihinde yapılan açıklamada 979.664 adet hisse 1,00 TL nominal değerden ve 979.664 TL tutarında iştirakimiz Berka Balata A.Ş. 'nin sermayedeki payı 5.064.648 TL ve 50,64 sermayedeki oranı Bağlı ortağımız olarak kayıtlara geçmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964636


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KTSKR 64,25 25.039.237 % 9,92  
KRGYO 6,00 17.989.744 % 9,89  
BALAT 10,38 224.997 % 9,73  
SODSN 24,26 86.172 % 7,82  
OYLUM 8,74 13.284.376 % 7,24  
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12:38 Alış Satış %  
Dolar 8,6319 8,6370 % -0,32  
Euro 10,1333 10,1412 % -0,19  
Sterlin 11,7837 11,8428 % -0,14  
Frank 9,2968 9,3528 % -0,07  
Riyal 2,2954 2,3069 % -0,38  
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12:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.766 1.766 1,62  
Altın Gr. 490 490 -1,94  
Cumhuriyet 3.241 3.290 -6,00  
Tam 3.226 3.307 -6,55  
Yarım 1.559 1.600 -3,17  
Çeyrek 782 800 -1,58  
Gümüş.Ons 22,52 22,54 0,26  
Gümüş Gr. 6,24 6,25 0,04  
B. Petrol 74,82 74,82 0,90  
Seans Raporu 12:38
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