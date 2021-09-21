***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiBERKA BALATA A.Ş. BALATA İMALATI 10000000 5064648 TRY 50,64 BAĞLI ORTAKLIKDiğer HususlarAçıklama 26.08.2021 tarihinde yapılan açıklamada 979.664 adet hisse 1,00 TL nominal değerden ve 979.664 TL tutarında iştirakimiz Berka Balata A.Ş. 'nin sermayedeki payı 5.064.648 TL ve 50,64 sermayedeki oranı Bağlı ortağımız olarak kayıtlara geçmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964636BIST