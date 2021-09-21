***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.09.2021 09:46
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
BERKA BALATA A.Ş. BALATA İMALATI 10000000 5064648 TRY 50,64 BAĞLI ORTAKLIK
Diğer Hususlar
Açıklama 26.08.2021 tarihinde yapılan açıklamada 979.664 adet hisse 1,00 TL nominal değerden ve 979.664 TL tutarında iştirakimiz Berka Balata A.Ş. 'nin sermayedeki payı 5.064.648 TL ve 50,64 sermayedeki oranı Bağlı ortağımız olarak kayıtlara geçmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964636
BIST
12:381.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,41
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.395
12:388,6370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0277
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6740
En Düşük
8,6072
12:3810,1412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0197
|Açılış
|: 10,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
12:38490,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,41
|Açılış
|: 490,18
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
492,36
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler12:38
|KTSKR
|64,25
|25.039.237
|% 9,92
|
|KRGYO
|6,00
|17.989.744
|% 9,89
|
|BALAT
|10,38
|224.997
|% 9,73
|
|SODSN
|24,26
|86.172
|% 7,82
|
|OYLUM
|8,74
|13.284.376
|% 7,24
|
|NUGYO
|11,91
|10.073.406
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|23.375.293
|% -9,85
|
|HUBVC
|10,83
|65.278.330
|% -6,72
|
|TEZOL
|16,97
|308.384.765
|% -5,41
|
|NIBAS
|9,70
|10.187.400
|% -4,53
|
|THYAO
|12,99
|608.658.328
|% 1,41
|
|GARAN
|9,18
|495.769.234
|% 1,10
|
|TEZOL
|16,97
|308.384.765
|% -5,41
|
|TUPRS
|109,00
|280.075.985
|% 1,40
|
|SISE
|8,24
|260.255.217
|% 0,49
|
|YKBNK
|2,39
|208.670.086
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,78
|106.662.954
|% 0,00
|
|GARAN
|9,18
|495.769.234
|% 1,10
|
|THYAO
|12,99
|608.658.328
|% 1,41
|
|SISE
|8,24
|260.255.217
|% 0,49
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6319
|8,6370
|% -0,32
|
|Euro
|10,1333
|10,1412
|% -0,19
|
|Sterlin
|11,7837
|11,8428
|% -0,14
|
|Frank
|9,2968
|9,3528
|% -0,07
|
|Riyal
|2,2954
|2,3069
|% -0,38
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|1,62
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|3.241
|3.290
|-6,00
|
|Tam
|3.226
|3.307
|-6,55
|
|Yarım
|1.559
|1.600
|-3,17
|
|Çeyrek
|782
|800
|-1,58
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,54
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,04
|
|B. Petrol
|74,82
|74,82
|0,90
|