***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviALİ ÇAKIROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 15.05.2017 İcrada Görevli GENEL MÜDÜR YOKTUR Evet 0.02 Bağımsız Üye Değil Hayır YOKTURMUSTAFA YAMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer 17.06.2006 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0.2 Bağımsız Üye Değil HayırSERDAR CEYLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans / Yatırım Danışmanı 08.12.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil HayırAYDIN ÖZTUNALI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 29.09.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil HayırRAMAZAN KESKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 29.09.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070761BIST