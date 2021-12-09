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***BALAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu

09.12.2021 18:18
***BALAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu


***BALAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )

Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler BALAT
İlgili Şirket Ünvanı BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Toptan Alış Satış İşlemi
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Satışa Konu Paylar 1.211.322 TL nominal değerli paylar / TRY 1.211.322 nominal valued shares

Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
BALAT, TREBLTA00012 437.228 3,27
BALAT, TREBLTA00012 331.686 2,48
BALAT, TREBLTA00012 20.722 0,15
BALAT, TREBLTA00012 421.686 3,15

Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Ek açıklamalar bölümünde yer almaktadır. / In additional explanations section.
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Bizim Menkul Değerler A.Ş., Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL) 8,30
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 8,30 - 10,09
İşlem Tarihi 10.12.2021
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.

Ek Açıklamalar
Payları Piyasa Öncesi İşlem Platformunda işlem gören Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) sermayesinin 13.377.187,30 TL'ye yükseltilmesi nedeniyle ihraç edilecek toplam 1.211.322 TL nominal değerli payların 8,30 TL fiyattan aşağdaki tabloda yer alan alıcılara satışı Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Satıcı Üye) ve Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Bizim Menkul Değerler A.Ş., Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş. (alıcı üyeler) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 10/12/2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank nezdinde yapılacaktır.
Alıcı
Nominal Tutar (TL)
Alıcı Üye

Ali Penah Bozyiğit
437.228
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Mehmet Ömer Akad
331.686
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ayşe Şen
20.722
Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş.
421.686
Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş.

Toplam
1.211.322





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982487


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Cumhuriyet 5.215 5.294 18,00  
Tam 5.190 5.322 13,04  
Yarım 2.508 2.574 6,30  
Çeyrek 1.258 1.287 3,16  
Gümüş.Ons 21,91 21,94 -0,52  
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