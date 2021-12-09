***BALAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu









***BALAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler BALATİlgili Şirket Ünvanı BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Toptan Alış Satış İşlemiPayları Satışa Konu Şirketin Unvanı BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Satışa Konu Paylar 1.211.322 TL nominal değerli paylar / TRY 1.211.322 nominal valued sharesSatılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)BALAT, TREBLTA00012 437.228 3,27BALAT, TREBLTA00012 331.686 2,48BALAT, TREBLTA00012 20.722 0,15BALAT, TREBLTA00012 421.686 3,15Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Ek açıklamalar bölümünde yer almaktadır. / In additional explanations section.İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Bizim Menkul Değerler A.Ş., Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş.İşlem Fiyatı (TL) 8,30Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 8,30 - 10,09İşlem Tarihi 10.12.2021İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.Ek AçıklamalarPayları Piyasa Öncesi İşlem Platformunda işlem gören Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) sermayesinin 13.377.187,30 TL'ye yükseltilmesi nedeniyle ihraç edilecek toplam 1.211.322 TL nominal değerli payların 8,30 TL fiyattan aşağdaki tabloda yer alan alıcılara satışı Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Satıcı Üye) ve Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Bizim Menkul Değerler A.Ş., Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş. (alıcı üyeler) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 10/12/2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank nezdinde yapılacaktır.AlıcıNominal Tutar (TL)Alıcı ÜyeAli Penah Bozyiğit437.228Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Mehmet Ömer Akad331.686Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ayşe Şen20.722Bizim Menkul Değerler A.Ş.Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş.421.686Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş.Toplam1.211.322http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982487BIST