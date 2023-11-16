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***BALAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu

16.11.2023 18:12
***BALAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu


***BALAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )

Özet Bilgi -
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler BALAT
İlgili Şirket Ünvanı BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Toptan Alış Satış İşlemi
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Satışa Konu Paylar 501.298 TL

Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
BALAT, TREBLTA00012 501.298 3,74741

Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. / 316.004 TL, Pareto Teknoloji Yatırımları A.Ş. / 37.133 TL, Ali Penah Bozyiğit / 69.253 TL, Mehmet Ömer Akad / 78.908 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Satıcı Üye) Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üyeler)
İşlem Fiyatı (TL) 26,93 TL
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 21,55 TL - 32,31 TL
İşlem Tarihi 17.11.2023
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.

Ek Açıklamalar
Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermaye artırımı suretiyle ihraç edilecek toplam 501.298 TL nominal değerli paylardan, 316.004 TL nominal değerli payların Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş.'ye, 37.133 TL nominal değerli payların Pareto Teknoloji Yatırımları A.Ş.'ye, 69.253 TL nominal değerli payların Ali Penah Bozyiğit'e ve 78.908 TL nominal değerli payların Mehmet Ömer Akad'a pay başına 26,93 TL fiyattan tahsisli olarak satışı, ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Satıcı Üye) ve Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üyeler) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 17/11/2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218505


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UZERB 240,90 8.812.109 % 10,00  
DOKTA 42,46 78.726.453 % 10,00  
COSMO 153,10 44.888.808 % 9,99  
ARDYZ 26,88 315.915.831 % 9,98  
IZINV 44,76 23.168.293 % 9,98  
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Sterlin 35,4983 35,6763 % 0,06  
Frank 32,1588 32,3525 % 0,03  
Riyal 7,6256 7,6639 % 0,03  
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Gümüş ONS 23,78 23,82 % 0,66  
Platin 900,22 901,90 % 0,66  
Paladyum 1.037,22 1.043,09 % 0,66  
Brent Pet. 77,91 77,91 % 0,66  
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