***BALAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu









***BALAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )Özet Bilgi -Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler BALATİlgili Şirket Ünvanı BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Toptan Alış Satış İşlemiPayları Satışa Konu Şirketin Unvanı BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Satışa Konu Paylar 501.298 TLSatılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)BALAT, TREBLTA00012 501.298 3,74741Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. / 316.004 TL, Pareto Teknoloji Yatırımları A.Ş. / 37.133 TL, Ali Penah Bozyiğit / 69.253 TL, Mehmet Ömer Akad / 78.908 TLİşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Satıcı Üye) Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üyeler)İşlem Fiyatı (TL) 26,93 TLToptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 21,55 TL - 32,31 TLİşlem Tarihi 17.11.2023İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.Ek AçıklamalarBalatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermaye artırımı suretiyle ihraç edilecek toplam 501.298 TL nominal değerli paylardan, 316.004 TL nominal değerli payların Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş.'ye, 37.133 TL nominal değerli payların Pareto Teknoloji Yatırımları A.Ş.'ye, 69.253 TL nominal değerli payların Ali Penah Bozyiğit'e ve 78.908 TL nominal değerli payların Mehmet Ömer Akad'a pay başına 26,93 TL fiyattan tahsisli olarak satışı, ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Satıcı Üye) ve Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üyeler) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 17/11/2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218505BIST