***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.12.2021 09:14
***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BALAT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987026
BIST
18:051.895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.847
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895
|
1.901
En Düşük
1.829
18:0513,3219
En Yüksek
|Değişim
|: 5,23%
|| 0,6627
|Açılış
|: 12,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9600
|
13,4284
En Düşük
12,5412
18:0515,0899
En Yüksek
|Değişim
|: 4,88%
|| 0,7028
|Açılış
|: 14,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4600
|
15,2261
En Düşük
14,2412
18:05770,49
En Yüksek
|Değişim
|: 4,85%
|| 35,63
|Açılış
|: 770,49
|
|Önceki Kapanış
|: 734,87
|
776,32
En Düşük
727,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARDYZ
|7,20
|53.850.552
|% 0,03
|
|ALMAD
|1,30
|1.514.474
|% 0,00
|
|ARZUM
|15,38
|5.571.641
|% 0,00
|
|ATATP
|58,75
|5.988.624
|% 0,00
|
|AVGYO
|2,95
|18.643.354
|% 0,00
|
|ALMAD
|1,30
|1.514.474
|% 0,00
|
|ARZUM
|15,38
|5.571.641
|% 0,00
|
|ATATP
|58,75
|5.988.624
|% 0,00
|
|AVGYO
|2,95
|18.643.354
|% 0,00
|
|AYCES
|58,65
|1.029.664
|% 0,00
|
|EREGL
|29,28
|2.048.463.236
|% 0,00
|
|GARAN
|11,44
|1.850.980.892
|% 0,00
|
|THYAO
|21,08
|1.649.292.813
|% 0,00
|
|SASA
|53,35
|1.575.105.857
|% 0,00
|
|SISE
|13,85
|1.439.521.753
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,20
|679.490.875
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|902.137.786
|% 0,00
|
|GARAN
|11,44
|1.850.980.892
|% 0,00
|
|TSKB
|1,44
|182.510.051
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,82
|319.365.162
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2505
|13,3219
|% 5,23
|
|Euro
|15,0153
|15,0899
|% 4,88
|
|Sterlin
|17,9132
|18,0030
|% 5,21
|
|Frank
|14,4904
|14,5777
|% 5,06
|
|Riyal
|3,5394
|3,5572
|% 5,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-6,26
|
|Altın Gr.
|753
|754
|18,82
|
|Cumhuriyet
|4.982
|5.057
|335,00
|
|Tam
|4.956
|5.085
|338,38
|
|Yarım
|2.395
|2.460
|163,69
|
|Çeyrek
|1.201
|1.230
|81,84
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,69
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|9,43
|9,44
|0,13
|
|B. Petrol
|79,12
|79,12
|-0,09
|