***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.11.2022 09:20
***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BALAT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075778
BIST
18:053.979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
3.982
En Düşük
3.881
18:0518,6210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0145
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6707
En Düşük
18,5879
18:0518,5259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1223
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5425
En Düşük
18,3744
18:05983,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,21
|Açılış
|: 983,23
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
983,89
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|58,00
|23.576.617
|% 0,00
|
|ADESE
|1,28
|120.008.542
|% 0,00
|
|AGESA
|31,48
|125.906.144
|% 0,00
|
|AGHOL
|86,05
|90.922.191
|% 0,00
|
|AKMGY
|68,30
|3.902.864
|% 0,00
|
|ACSEL
|58,00
|23.576.617
|% 0,00
|
|ADESE
|1,28
|120.008.542
|% 0,00
|
|AGESA
|31,48
|125.906.144
|% 0,00
|
|AGHOL
|86,05
|90.922.191
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,29
|169.771.186
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,41
|1.661.830.461
|% 0,00
|
|VAKBN
|8,57
|1.257.375.603
|% 0,00
|
|HALKB
|8,24
|1.115.495.815
|% 0,00
|
|ODAS
|7,66
|1.028.754.169
|% 0,00
|
|PGSUS
|320,20
|957.648.655
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,41
|1.661.830.461
|% 0,00
|
|HALKB
|8,24
|1.115.495.815
|% 0,00
|
|ODAS
|7,66
|1.028.754.169
|% 0,00
|
|ADESE
|1,28
|120.008.542
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,98
|92.929.118
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6090
|18,6216
|% 0,08
|
|Euro
|18,4904
|18,5294
|% 0,68
|
|Sterlin
|21,4027
|21,5100
|% 0,67
|
|Frank
|18,5525
|18,6643
|% 0,34
|
|Riyal
|4,9380
|4,9627
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|10,37
|
|Altın Gr.
|983
|983
|5,99
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.613
|6.683
|32,00
|
|Yarım
|3.222
|3.265
|16,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.631
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,57
|19,59
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|0,23
|
|B. Petrol
|93,98
|93,98
|1,17
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59IMASM
Yüzde 9.91 oranında artışla 108.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 134, 873 adet işlem
-
17:58IPEKE
Yüzde 5.54 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 721, 759 adet işlem
-
17:56EUHOL
Yüzde 6.75 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 843, 667 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 104, 29 artarak (% 2.48 ) 4, 317
-
17:55XU100
Endeks 3, 968 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 29 üstünde . İşlem hacmi 59, 268.00 milyon TL de