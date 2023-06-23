***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.06.2023 09:25
***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BALAT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161458
BIST
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11:055.571
En Düşük
|Değişim
|: 2,63%
|| 142,98
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.510
En Yüksek
5.575
11:0525,1853
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,3105
|Açılış
|: 24,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
25,4665
En Düşük
24,8064
11:0527,3946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1817
|Açılış
|: 26,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
27,8835
En Düşük
26,9298
11:051.545,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 14,90
|Açılış
|: 1.545,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.567,50
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler11:03
|DERIM
|10,34
|13.292.330
|% 10,00
|
|AYEN
|30,46
|58.152.852
|% 9,96
|
|BRSAN
|262,10
|299.213.187
|% 7,33
|
|GARAN
|31,96
|1.026.705.939
|% 5,27
|
|CMBTN
|501,70
|10.068.004
|% 4,96
|
|BURCE
|151,00
|11.473.153
|% -5,98
|
|EMNIS
|45,88
|244.540
|% -2,34
|
|AYCES
|140,80
|22.217.489
|% -1,54
|
|CMENT
|59,40
|44.966
|% -1,08
|
|GARFA
|32,18
|2.221.938
|% -0,92
|
|AKBNK
|20,12
|2.201.985.858
|% 4,85
|
|GARAN
|31,96
|1.026.705.939
|% 5,27
|
|EREGL
|36,12
|660.352.610
|% 1,86
|
|ASELS
|52,70
|621.478.638
|% 2,43
|
|ARCLK
|121,60
|534.765.000
|% 1,33
|
|AKBNK
|20,12
|2.201.985.858
|% 4,85
|
|GARAN
|31,96
|1.026.705.939
|% 5,27
|
|DOHOL
|9,61
|190.212.548
|% 1,91
|
|EREGL
|36,12
|660.352.610
|% 1,86
|
|ENKAI
|29,18
|495.958.744
|% 2,96
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,1502
|25,1576
|% 1,14
|
|Euro
|27,3027
|27,3462
|% 0,49
|
|Sterlin
|31,7465
|31,9057
|% 0,41
|
|Frank
|27,7418
|27,9089
|% 0,20
|
|Riyal
|6,6571
|6,6905
|% 0,67
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|4,96
|
|Altın Gr.
|1.547
|1.547
|16,26
|
|Cumhuriyet
|9.937
|10.087
|374,00
|
|Tam
|9.868
|10.157
|407,25
|
|Yarım
|4.901
|5.080
|53,00
|
|Çeyrek
|2.458
|2.540
|26,00
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,37
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|18,00
|18,02
|0,20
|
|B. Petrol
|72,83
|72,83
|-1,31
|
Seans Raporu
11:03
daha fazla
-
11:18AYEN
Yüzde 9.96 oranında artışla 30.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 927, 614 adet işlem
-
11:17XU100
Endeks 5, 573 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 67 üstünde . İşlem hacmi 25, 878.00 milyon TL de
-
11:17BRSAN
Yüzde 7.00 oranında artışla 261.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 143, 984 adet işlem
-
11:16ACSEL
Yüzde 5.67 oranında artışla 64.25 lira fiyatla işlem gören hissede 122, 944 adet işlem
-
11:15VKFYO
Yüzde 5.83 oranında artışla 23.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 003, 170 adet işlem