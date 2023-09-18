***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.09.2023 09:58
***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BALAT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195550
BIST
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12:587.896
En Düşük
|Değişim
|: -0,83%
|| -65,85
|Açılış
|: 7.952
|
|Önceki Kapanış
|: 7.962
|
7.852
En Yüksek
7.952
12:5827,0215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0395
|Açılış
|: 26,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,0245
En Düşük
26,6961
12:5828,8520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0460
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
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28,8655
En Düşük
28,2350
12:581.673,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,95
|Açılış
|: 1.673,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.669,39
|
1.676,68
En Düşük
1.650,71
BIST En Aktif Hisseler12:58
|ISBTR
|219.304,90
|1.315.829
|% 10,00
|
|TRILC
|17,30
|254.846.137
|% 9,98
|
|MIATK
|500,20
|295.414.241
|% 9,98
|
|METUR
|13,78
|66.647.259
|% 9,98
|
|ELITE
|47,90
|278.682.175
|% 9,96
|
|PEKGY
|25,38
|236.507.575
|% -10,00
|
|ATSYH
|56,70
|2.188.280
|% -10,00
|
|INGRM
|540,50
|200.057.392
|% -9,99
|
|QNBFL
|360,00
|407.160
|% -9,98
|
|OFSYM
|71,20
|100.865.107
|% -7,65
|
|THYAO
|222,90
|3.486.233.866
|% -1,85
|
|EBEBK
|80,10
|1.991.615.587
|% 5,67
|
|SISE
|53,25
|1.653.041.554
|% -2,38
|
|TUPRS
|140,60
|1.633.038.152
|% -0,64
|
|ISCTR
|21,84
|1.576.287.181
|% 1,20
|
|ZOREN
|4,76
|590.135.416
|% -0,63
|
|PSGYO
|5,25
|547.291.333
|% 2,94
|
|ODAS
|12,01
|1.093.652.547
|% -2,20
|
|YKBNK
|16,24
|1.385.435.558
|% 1,06
|
|HALKB
|16,20
|1.376.820.529
|% -4,26
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0152
|27,0215
|% 0,15
|
|Euro
|28,8403
|28,8520
|% 0,16
|
|Sterlin
|33,3962
|33,5636
|% 0,26
|
|Frank
|30,0458
|30,2268
|% 0,35
|
|Riyal
|7,1806
|7,2166
|% 0,12
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|2,59
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.673
|3,46
|
|Cumhuriyet
|11.306
|11.477
|-20,00
|
|Tam
|11.073
|11.142
|9,00
|
|Yarım
|5.554
|5.594
|4,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.797
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,17
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,08
|20,11
|0,11
|
|B. Petrol
|94,30
|94,30
|0,37
|