***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.12.2023 09:58
***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BALAT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229972
BIST
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11:267.397
En Düşük
|Değişim
|: 1,88%
|| 136,71
|Açılış
|: 7.278
|
|Önceki Kapanış
|: 7.260
|
7.278
En Yüksek
7.410
11:2629,4532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0728
|Açılış
|: 29,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
|
29,4532
En Düşük
29,3340
11:2632,8219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1522
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
32,8409
En Düşük
32,6026
11:261.969,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 5,62
|Açılış
|: 1.969,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,56
|
1.975,66
En Düşük
1.959,47
BIST En Aktif Hisseler11:26
|MIATK
|34,84
|295.931.500
|% 9,97
|
|CMBTN
|2.106,00
|110.848.272
|% 9,97
|
|DIRIT
|10,40
|248.924
|% 9,94
|
|BRSAN
|580,50
|261.078.310
|% 9,94
|
|ETYAT
|8,52
|1.418.592
|% 9,94
|
|SKBNK
|4,14
|12.625.472
|% -10,00
|
|GUBRF
|139,90
|178.701.825
|% -9,97
|
|INVES
|232,50
|59.855.153
|% -9,97
|
|ISGYO
|14,18
|41.165.136
|% -9,97
|
|SNPAM
|111,00
|1.453.434
|% -5,13
|
|THYAO
|227,50
|1.945.897.155
|% 2,39
|
|AKBNK
|36,24
|918.178.386
|% 1,00
|
|YKBNK
|19,32
|820.681.276
|% 0,84
|
|ISCTR
|22,82
|804.202.201
|% 2,15
|
|TUPRS
|148,30
|610.570.992
|% 1,44
|
|YKBNK
|19,32
|820.681.276
|% 0,84
|
|ISCTR
|22,82
|804.202.201
|% 2,15
|
|EKGYO
|6,84
|220.757.703
|% 1,18
|
|AKBNK
|36,24
|918.178.386
|% 1,00
|
|ODAS
|8,17
|149.251.718
|% 4,48
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4451
|29,4532
|% 0,25
|
|Euro
|32,7925
|32,8219
|% 0,47
|
|Sterlin
|37,6176
|37,8063
|% 0,32
|
|Frank
|34,9738
|35,1845
|% 0,69
|
|Riyal
|7,8271
|7,8664
|% 0,19
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,29
|24,33
|% 0,66
|
|Platin
|998,63
|1.004,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.151,26
|1.160,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,71
|79,71
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.077,41
|2.077,72
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:26
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11:41YEOTK
Yüzde 6.65 oranında artışla 166.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 231, 797 adet işlem
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11:40DERHL
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11:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 139, 59 artarak (% 1.77 ) 8, 039
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11:39XU100
Endeks 7, 398 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 89 üstünde . İşlem hacmi 16, 458.00 milyon TL de
-
11:38ARDYZ
Yüzde 5.45 oranında artışla 24.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 458, 673 adet işlem