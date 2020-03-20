***BALAT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
20.03.2020 16:26
***BALAT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler BALAT
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
BALAT 1 BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. E KOCAELI BALATACILIKSAN.VE TIC.LTD.STI. 10.000,000
BALAT 2 BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. E SELÇUK ÇAKIR 26.880,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831050
BIST
17:4385.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 243,47
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
85.005
17:436,5380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0063
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5532
En Düşük
6,4561
17:437,0196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0183
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
17:43314,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 4,04
|Açılış
|: 314,06
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|254,10
|6.680.816
|% 10,00
|
|DESA
|2,20
|1.470.565
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|653.261
|% 10,00
|
|ORMA
|3,19
|6.812
|% 10,00
|
|BURVA
|12,65
|14.562
|% 10,00
|
|TSPOR
|1,98
|229.385.185
|% -9,59
|
|MTRYO
|4,76
|19.074
|% -9,33
|
|KLMSN
|10,57
|30.264.649
|% -5,71
|
|DMSAS
|2,28
|11.304.903
|% -4,20
|
|BIMAS
|50,15
|163.743.122
|% -3,93
|
|GARAN
|7,44
|817.840.084
|% -1,85
|
|THYAO
|7,97
|517.859.417
|% 0,38
|
|ECILC
|3,32
|257.487.779
|% 9,93
|
|YKBNK
|1,91
|239.167.114
|% 0,53
|
|ISFIN
|3,09
|237.859.946
|% 8,04
|
|YKBNK
|1,91
|239.167.114
|% 0,53
|
|TSPOR
|1,98
|229.385.185
|% -9,59
|
|GARAN
|7,44
|817.840.084
|% -1,85
|
|ODAS
|1,22
|128.464.010
|% 3,39
|
|ECILC
|3,32
|257.487.779
|% 9,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7489
|7,7877
|% 3,40
|
|Frank
|6,6290
|6,6690
|% 0,28
|
|Riyal
|1,7346
|1,7433
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.499
|1.500
|27,74
|
|Altın Gr.
|314
|314
|4,47
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,72
|12,75
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|2,65
|2,66
|0,11
|
|B. Petrol
|28,11
|28,11
|-0,36
|
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