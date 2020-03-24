***BALAT* *THYAO* *DGKLB* *OZGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
24.03.2020 16:28
***BALAT******THYAO******DGKLB******OZGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler BALAT, DGKLB, OZGYO, THYAO
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
BALAT 1 BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. E MUSTAFA DEMIR 107,500
DGKLB 2 DOGTAS KELEBEK MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. E MUSTAFA DEMIR 96.408,000
OZGYO
THYAO 4 TÜRK HAVA YOLLARI A.O E MUSTAFA DEMIR 2,300
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831749
BIST
17:2289.261
En Yüksek
|Değişim
|: 5,95%
|| 5.014,66
|Açılış
|: 87.571
|
|Önceki Kapanış
|: 84.246
|
89.638
En Düşük
87.050
17:226,4673
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -0,0933
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5660
En Düşük
6,4434
17:226,9715
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0685
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0874
En Düşük
6,9585
17:22333,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 5,48
|Açılış
|: 333,18
|
|Önceki Kapanış
|: 327,71
|
342,55
En Düşük
327,01
BIST En Aktif Hisseler
|DURDO
|16,94
|1.983.919
|% 10,00
|
|PNSUT
|10,12
|26.710.204
|% 10,00
|
|TATGD
|5,83
|11.443.356
|% 10,00
|
|ECZYT
|9,46
|29.051.462
|% 10,00
|
|DOAS
|5,61
|2.241.565
|% 10,00
|
|IZMDC
|8,00
|4.840
|% -4,76
|
|MTRYO
|5,27
|3.601.229
|% -2,04
|
|MMCAS
|0,89
|5.221
|% -1,11
|
|IHGZT
|3,49
|8.788
|% -0,29
|
|KPHOL
|2,25
|25.262
|% 0,00
|
|GARAN
|7,57
|984.027.987
|% 9,55
|
|THYAO
|8,30
|784.684.754
|% 7,65
|
|ASELS
|22,46
|632.015.042
|% 7,98
|
|YKBNK
|1,90
|295.311.170
|% 7,34
|
|HALKB
|4,97
|261.460.709
|% 6,65
|
|YKBNK
|1,90
|295.311.170
|% 7,34
|
|GARAN
|7,57
|984.027.987
|% 9,55
|
|EKGYO
|1,14
|118.629.496
|% 6,54
|
|THYAO
|8,30
|784.684.754
|% 7,65
|
|ISFIN
|2,91
|243.649.909
|% 6,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5584
|7,5964
|% 0,09
|
|Frank
|6,5594
|6,5989
|% -1,16
|
|Riyal
|1,7136
|1,7222
|% -1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.597
|39,14
|
|Altın Gr.
|332
|333
|5,48
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,82
|13,88
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|2,87
|2,89
|0,09
|
|B. Petrol
|27,79
|27,79
|0,76
|
Seans Raporu
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