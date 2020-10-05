Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BALAT* *THYAO* *MERIT* *ISBIR* *YBTAS* *BTCIM* *SODSN* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

05.10.2020 18:06
GÜNCEL HABERLER



***BALAT******THYAO******MERIT******ISBIR******YBTAS******BTCIM******SODSN******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AYES, BALAT, BTCIM, ISBIR, MERIT, SODSN, THYAO, YBTAS

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
AYES 1 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E NAIL KARAMAN 25.051,370
AYES 2 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E VEDAT KEMAL SAFAK 1.700,000
AYES 3 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E ZÜLEYHA BALCI KOYUGÖLGE 1.455,450
BALAT 4 BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. E ÖMER SAYILGANOGLU 7.560,000
BTCIM 5 BATIÇIM BATI ANADOLU ÇIMENTO SANAYII A.S. E ABDULLAH ÖZKALAY 7.744,935
ISBIR 6 ISBIR HOLDING A.S. E ISBIR SENTETIK DOKUMA SANAYI ANONIM SIRKETI 10.000,000
MERIT 7 MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME A.S. E TURGAY YAMAN 40,000
SODSN 8 SODAS SODYUM SANAYI A.S. E HASAN ÇAKAL 6.005,000
THYAO 9 TÜRK HAVA YOLLARI A.O E HALIL IBRAHIM ÇATI 35,325
YBTAS 10 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E SANIYE KINAY 1,680
YBTAS 11 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E SANIYE KINAY 2,800

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878284


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.161
Değişim :  1,37% |  15,68
Açılış :  1.151  
Önceki Kapanış :  1.145  
En Yüksek
1.161 En Düşük
1.151
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGCYO 1,43 596.518 % 10,00  
ARMDA 62,15 14.911.301 % 10,00  
FORMT 4,40 32.723.039 % 10,00  
ITTFH 5,72 138.026.669 % 10,00  
YBTAS 17.976,80 1.917.773 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7602 7,7666 % 0,11  
Euro 9,1475 9,1579 % 0,67  
Sterlin 10,0374 10,0878 % 0,30  
Frank 8,4464 8,4972 % 0,63  
Riyal 2,0634 2,0737 % 0,06  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.914 1.914 14,63  
Altın Gr. 478 478 4,06  
Cumhuriyet 3.151 3.198 11,00  
Tam 3.142 3.221 17,55  
Yarım 1.518 1.558 8,49  
Çeyrek 762 779 4,25  
Gümüş.Ons 24,29 24,32 0,57  
Gümüş Gr. 6,08 6,09 0,16  
B. Petrol 41,58 41,58 2,31  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru