***BALAT* *THYAO* *MERIT* *ISBIR* *YBTAS* *BTCIM* *SODSN* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***BALAT******THYAO******MERIT******ISBIR******YBTAS******BTCIM******SODSN******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler AYES, BALAT, BTCIM, ISBIR, MERIT, SODSN, THYAO, YBTASSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **AYES 1 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E NAIL KARAMAN 25.051,370AYES 2 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E VEDAT KEMAL SAFAK 1.700,000AYES 3 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E ZÜLEYHA BALCI KOYUGÖLGE 1.455,450BALAT 4 BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. E ÖMER SAYILGANOGLU 7.560,000BTCIM 5 BATIÇIM BATI ANADOLU ÇIMENTO SANAYII A.S. E ABDULLAH ÖZKALAY 7.744,935ISBIR 6 ISBIR HOLDING A.S. E ISBIR SENTETIK DOKUMA SANAYI ANONIM SIRKETI 10.000,000MERIT 7 MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME A.S. E TURGAY YAMAN 40,000SODSN 8 SODAS SODYUM SANAYI A.S. E HASAN ÇAKAL 6.005,000THYAO 9 TÜRK HAVA YOLLARI A.O E HALIL IBRAHIM ÇATI 35,325YBTAS 10 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E SANIYE KINAY 1,680YBTAS 11 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E SANIYE KINAY 2,800(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878284BIST