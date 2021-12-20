BAN-DEN BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.12.2021 15:37
BAN-DEN BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
MEHMET KOÇ 105.000,00 TRY 42,00
HASAN AKAD 43.000,00 TRY 17,20
HACER NİZAMOĞLU ŞİMŞEK 42.000,00 TRY 16,80
ÇETİN YILDIZ 20.000,00 TRY 8,00
EMİNE KILINÇOĞLU 19.000,00 TRY 7,60
MEHMET ZEKİ AKAL 1.000,00 TRY 0,40
GÖNÜL SOLMAZ 20.000,00 TRY 8,00
TOPLAM 250.000,00 TRY 100
Diğer Hususlar
Açıklama Ortaklar Pay Yapısındaki Değişim Bildirimi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984681
BIST
18:051.805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,15
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
18:0511,3020
En Yüksek
|Değişim
|: -7,28%
|| -0,8879
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
18:0512,8384
En Yüksek
|Değişim
|: -7,24%
|| -1,0017
|Açılış
|: 12,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
18:05653,33
En Yüksek
|Değişim
|: -7,70%
|| -54,47
|Açılış
|: 653,33
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|359,70
|32.383.177
|% 10,00
|
|OYLUM
|5,51
|6.936.555
|% 9,98
|
|TETMT
|379,20
|13.519.894
|% 9,98
|
|ASUZU
|32,44
|94.191.076
|% 9,97
|
|GLCVY
|12,26
|31.502.229
|% 9,96
|
|GSDHO
|2,70
|256.291.225
|% -10,00
|
|DZGYO
|2,34
|84.749.252
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|17.055.632
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|46.020.402
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|22.107.656
|% -9,98
|
|GARAN
|11,74
|4.088.961.724
|% -1,18
|
|SISE
|12,89
|3.045.622.958
|% -2,94
|
|EREGL
|26,38
|2.508.920.753
|% 3,69
|
|KRDMD
|8,91
|1.977.270.832
|% -4,19
|
|THYAO
|19,21
|1.868.242.234
|% 1,75
|
|YKBNK
|3,58
|1.748.188.215
|% 2,87
|
|GARAN
|11,74
|4.088.961.724
|% -1,18
|
|SISE
|12,89
|3.045.622.958
|% -2,94
|
|KRDMD
|8,91
|1.977.270.832
|% -4,19
|
|DOHOL
|2,72
|577.352.314
|% -2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0831
|11,3020
|% -7,28
|
|Euro
|12,6290
|12,8384
|% -7,24
|
|Sterlin
|15,1044
|15,1802
|% -7,07
|
|Frank
|12,2523
|12,3261
|% -7,31
|
|Riyal
|2,9983
|3,0133
|% -7,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|3,26
|
|Altın Gr.
|655
|655
|-52,34
|
|Cumhuriyet
|4.381
|4.447
|-458,00
|
|Tam
|4.343
|4.489
|-449,44
|
|Yarım
|2.099
|2.171
|-217,41
|
|Çeyrek
|1.053
|1.086
|-108,70
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,94
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|8,29
|8,30
|-0,66
|
|B. Petrol
|76,27
|76,27
|0,99
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GWIND
Yüzde -6.03 oranında düşüşle 4.99 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 467, 490 adet işlem
-
17:58TAVHL
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 30.80 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 572, 248 adet işlem
-
17:57BAGFS
Yüzde -9.62 oranında düşüşle 14.28 lira fiyatla işlem gören hissede 477, 187 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 791 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 33, 654.00 milyon TL de
-
17:56KRDMB
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 7.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 375, 924 adet işlem