***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.05.2020 15:25
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 / 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
15.05.2020
Tescil Tarihi
20.05.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
28.05.2020 - 10085
Açıklamalar
Şirketimizin 15.05.2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarının 2020 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin verilen karar Bandırma Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 20.05.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 28.05.2020 tarih, 10085 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847278
BIST
15:30105.521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 567,10
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
15:306,8201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0479
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
15:307,5145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0547
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5172
En Düşük
7,4416
15:30377,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 5,19
|Açılış
|: 377,56
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,23
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|11.955.761
|% 9,99
|
|ARSAN
|4,96
|32.413.210
|% 9,98
|
|HLGYO
|1,67
|74.861.664
|% 9,87
|
|GLBMD
|4,47
|5.650.582
|% 9,83
|
|SAYAS
|3,91
|19.241.433
|% 9,83
|
|CMENT
|31,68
|6.284.539
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|2.108.356
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.727.021
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|106.997
|% -9,99
|
|ISBIR
|735,00
|178.125
|% -9,99
|
|THYAO
|12,70
|2.589.454.296
|% 3,00
|
|GARAN
|7,75
|1.742.710.590
|% 1,44
|
|PGSUS
|60,00
|897.197.893
|% 1,52
|
|ASELS
|30,22
|612.562.809
|% 0,47
|
|AKBNK
|5,68
|534.883.741
|% 1,43
|
|GARAN
|7,75
|1.742.710.590
|% 1,44
|
|THYAO
|12,70
|2.589.454.296
|% 3,00
|
|EKGYO
|1,43
|245.409.751
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,22
|278.740.181
|% 0,45
|
|AVOD
|3,59
|451.973.146
|% -4,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3385
|8,3803
|% 0,70
|
|Frank
|6,9996
|7,0417
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8109
|1,8199
|% 0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|13,61
|
|Altın Gr.
|377
|377
|5,01
|
|Cumhuriyet
|2.447
|2.477
|31,00
|
|Tam
|2.519
|2.553
|43,30
|
|Yarım
|1.229
|1.243
|15,60
|
|Çeyrek
|615
|622
|7,80
|
|Gümüş.Ons
|17,34
|17,39
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|0,03
|
|B. Petrol
|35,55
|35,55
|0,95
|