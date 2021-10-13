***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.10.2021, 04.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, 01.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket esas sözleşmemizin 9., 10. 14. 15. 18. 19. ve 23. maddelerinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") 04.10.2021 tarihinde başvuruda bulunmuştur. Kurul'un 13.10.2021 tarihli ve E-29833736-110.03.03-11752 sayılı yazısı ile esas sözleşme tadil metnimiz işbu açıklamanın ekinde yer aldığı şekliyle onaylanmıştır.EK– Kurul'un 13.10.2021 tarihli ve E-29833736-110.03.03-11752 sayılı yazısı ile onaylanan Esas Sözleşme Tadil Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970491BIST