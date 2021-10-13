***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
13.10.2021 19:28
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.10.2021, 04.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 01.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket esas sözleşmemizin 9., 10. 14. 15. 18. 19. ve 23. maddelerinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") 04.10.2021 tarihinde başvuruda bulunmuştur. Kurul'un 13.10.2021 tarihli ve E-29833736-110.03.03-11752 sayılı yazısı ile esas sözleşme tadil metnimiz işbu açıklamanın ekinde yer aldığı şekliyle onaylanmıştır.
EK– Kurul'un 13.10.2021 tarihli ve E-29833736-110.03.03-11752 sayılı yazısı ile onaylanan Esas Sözleşme Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970491
BIST
18:051.414
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|LUKSK
|49,50
|9.719.745
|% 10,00
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|FROTO
|177,60
|1.658.946.582
|% 9,97
|
|TDGYO
|7,09
|13.112.457
|% 9,92
|
|KTSKR
|33,00
|35.570.843
|% 7,00
|
|ISKUR
|353.000,00
|353.000
|% 6,97
|
|DOBUR
|34,16
|4.656.833
|% -9,96
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|OYLUM
|7,10
|10.242.255
|% -9,90
|
|AKFGY
|6,11
|56.546.237
|% -9,88
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|PRKAB
|19,30
|175.201.955
|% -9,39
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|PENTA
|176,00
|11.174.886
|% -8,57
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|FROTO
|177,60
|1.658.946.582
|% 9,97
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|GARAN
|9,38
|1.523.270.280
|% -1,26
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|THYAO
|14,26
|1.467.916.583
|% 1,86
|
|ASELS
|16,30
|1.401.633.126
|% -0,24
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|TUPRS
|122,80
|975.340.230
|% -3,31
|
|EKGYO
|1,82
|671.226.885
|% -0,55
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|YKBNK
|2,39
|516.975.786
|% -1,65
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|GARAN
|9,38
|1.523.270.280
|% -1,26
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|ODAS
|1,48
|222.489.025
|% -0,67
|
|KRDMD
|6,74
|905.712.229
|% -0,88
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0681
|9,0718
|% 0,41
|
|Euro
|10,5104
|10,5214
|% 0,86
|
|Sterlin
|12,3460
|12,4079
|% 0,86
|
|Frank
|9,7680
|9,8269
|% 1,03
|
|Riyal
|2,4116
|2,4237
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.794
|1.794
|33,84
|
|Altın Gr.
|523
|524
|12,16
|
|Cumhuriyet
|3.453
|3.505
|58,00
|
|Tam
|3.434
|3.520
|56,44
|
|Yarım
|1.660
|1.703
|27,30
|
|Çeyrek
|832
|851
|13,65
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,15
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,19
|
|B. Petrol
|83,19
|83,19
|-0,23
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