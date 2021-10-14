***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
14.10.2021 17:46
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.10.2021, 04.10.2021, 13.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.10.2021 tarihli ve E-29833736-110.03.03-11752 sayılı yazısı ile onaylanan esas sözleşme tadil metni, 14.10.2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı'na sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970878
BIST
17:581.411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,09
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
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1.422
En Düşük
1.408
17:589,1936
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1160
|Açılış
|: 9,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
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9,1965
En Düşük
9,0704
17:5810,6728
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1292
|Açılış
|: 10,6000
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|Önceki Kapanış
|: 10,4950
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10,6915
En Düşük
10,5302
17:58530,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 7,19
|Açılış
|: 530,75
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|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,33
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler17:58
|RAYSG
|10,34
|5.539.041
|% 10,00
|
|LUKSK
|54,45
|3.386.572
|% 10,00
|
|KZBGY
|31,76
|191.912.148
|% 9,97
|
|MERIT
|26,50
|37.794.177
|% 9,96
|
|DITAS
|17,79
|45.936.249
|% 9,95
|
|PRKAB
|17,37
|134.362.982
|% -10,00
|
|BAYRK
|9,90
|15.252.328
|% -10,00
|
|DOBUR
|30,76
|4.757.321
|% -9,95
|
|OZBAL
|16,80
|200.105.842
|% -8,10
|
|TDGYO
|6,61
|53.693.416
|% -6,77
|
|GARAN
|9,27
|1.351.649.212
|% -1,17
|
|FROTO
|170,30
|1.158.651.021
|% -4,11
|
|ASELS
|16,49
|1.140.248.882
|% 1,17
|
|THYAO
|14,28
|840.505.595
|% 0,14
|
|TUPRS
|124,90
|794.624.430
|% 1,71
|
|YKBNK
|2,39
|394.929.638
|% 0,00
|
|GARAN
|9,27
|1.351.649.212
|% -1,17
|
|VAKBN
|3,43
|394.087.717
|% 3,63
|
|ODAS
|1,44
|164.444.075
|% -2,70
|
|EKGYO
|1,83
|191.702.494
|% 0,55
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1884
|9,1936
|% 1,28
|
|Euro
|10,6619
|10,6728
|% 1,23
|
|Sterlin
|12,5391
|12,6019
|% 1,38
|
|Frank
|9,9108
|9,9705
|% 1,23
|
|Riyal
|2,4423
|2,4545
|% 1,17
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|3,77
|
|Altın Gr.
|531
|531
|7,26
|
|Cumhuriyet
|3.506
|3.559
|54,00
|
|Tam
|3.488
|3.576
|55,73
|
|Yarım
|1.686
|1.730
|26,96
|
|Çeyrek
|846
|865
|13,48
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,34
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|0,15
|
|B. Petrol
|84,08
|84,08
|0,90
|