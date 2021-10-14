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***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

14.10.2021 17:46



***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.10.2021, 04.10.2021, 13.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.10.2021 tarihli ve E-29833736-110.03.03-11752 sayılı yazısı ile onaylanan esas sözleşme tadil metni, 14.10.2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı'na sunulmuştur.
  
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970878


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