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***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

16.11.2021 20:38
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.10.2021, 04.10.2021, 13.10.2021, 14.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.10.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-11752 sayılı yazısı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 9., 10., 14., 15., 18., 19. ve 23. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin Esas Sözleşme Tadil Metni uygun görülen, anılan maddelere ilişkin Esas Sözleşme Tadil Metni Ticaret Bakanlığı tarafından da 20.10.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00068337297 sayılı yazısı ile onaylanan tadil metni, 12.11.2021 tarihli genel kurulda görüşülerek kabul edilmiştir. Bandırma Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 12.11.2021 tarihinde genel kurulda onaylanan tadil metni, 16.11.2021 tarihinde tescil edilmiştir. 
Ek- Esas Sözleşme Tadil metni





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978197


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