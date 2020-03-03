***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
03.03.2020 08:05
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823789
BIST
11:33109.662
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 2.352,48
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
109.823
En Düşük
108.881
11:336,2165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0563
|Açılış
|: 6,2160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1592
11:336,9073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0472
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8589
11:33318,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 4,77
|Açılış
|: 318,93
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,57
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|6,21
|5.925
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,12
|5.938.130
|% 14,80
|
|SONME
|6,10
|3.633.805
|% 14,66
|
|RALYH
|9,30
|47
|% 12,05
|
|LIDFA
|4,28
|2.029.529
|% 11,46
|
|BASCM
|2,81
|5.620
|% -6,33
|
|YONGA
|9,05
|22.942
|% -5,73
|
|YBTAS
|4.200,00
|25.200
|% -5,41
|
|SAMAT
|2,39
|4.482.290
|% -5,16
|
|UZERB
|2,00
|5.042
|% -4,76
|
|IHLGM
|1,36
|139.617.835
|% 6,25
|
|ODAS
|2,11
|116.112.483
|% 2,93
|
|IHYAY
|1,18
|103.523.671
|% 10,28
|
|TUCLK
|5,96
|57.610.658
|% 7,97
|
|ADESE
|1,56
|42.664.696
|% 1,30
|
|KARSN
|1,95
|189.141.972
|% -1,02
|
|IHLAS
|0,81
|60.812.076
|% 5,19
|
|YKBNK
|2,51
|121.821.178
|% 5,02
|
|KRDMD
|2,71
|84.744.802
|% 1,12
|
|SKBNK
|1,19
|35.385.913
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9166
|7,9563
|% 0,97
|
|Frank
|6,4567
|6,4956
|% 1,07
|
|Riyal
|1,6522
|1,6605
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.595
|1.596
|9,96
|
|Altın Gr.
|319
|319
|5,07
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|16,75
|16,79
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,05
|
|B. Petrol
|52,70
|52,70
|0,80
|
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