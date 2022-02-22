***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
22.02.2022 23:53
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
1 Ocak-31 Aralık 2021 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003628
BIST
10:272.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 17,49
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.017
|
2.041
En Düşük
2.031
10:2713,7971
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0054
|Açılış
|: 13,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,8268
En Düşük
13,7030
10:2715,6585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0149
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,6598
En Düşük
15,5259
10:27840,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -3,23
|Açılış
|: 840,41
|
|Önceki Kapanış
|: 843,64
|
844,22
En Düşük
835,65
BIST En Aktif Hisseler10:27
|HUNER
|2,42
|6.495.026
|% 10,00
|
|YONGA
|27,38
|172.494
|% 9,96
|
|SNKRN
|28,06
|243.000
|% 9,95
|
|KERVN
|0,71
|140.691
|% 9,23
|
|BASCM
|5,30
|37.238
|% 8,38
|
|KLGYO
|1,04
|4.333.489
|% -56,67
|
|SERVE
|17,82
|53.816
|% -10,00
|
|LIDFA
|4,06
|525.551
|% -9,98
|
|EMNIS
|24,00
|2.400
|% -6,25
|
|ISBTR
|59.529,90
|238.120
|% -5,51
|
|EREGL
|29,50
|624.738.418
|% 3,87
|
|KRDMD
|11,71
|393.425.190
|% 1,30
|
|THYAO
|29,00
|371.295.586
|% 0,42
|
|YKBNK
|3,99
|133.387.733
|% 0,00
|
|GARAN
|11,69
|114.956.762
|% 0,00
|
|ODAS
|1,40
|97.011.281
|% 2,94
|
|KRDMD
|11,71
|393.425.190
|% 1,30
|
|YKBNK
|3,99
|133.387.733
|% 0,00
|
|EREGL
|29,50
|624.738.418
|% 3,87
|
|KARSN
|4,09
|76.818.250
|% -1,21
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7929
|13,7971
|% -0,04
|
|Euro
|15,6454
|15,6585
|% 0,10
|
|Sterlin
|18,6819
|18,7756
|% -0,07
|
|Frank
|14,9002
|14,9899
|% -0,11
|
|Riyal
|3,6635
|3,6819
|% -0,14
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-4,63
|
|Altın Gr.
|841
|841
|-2,69
|
|Cumhuriyet
|5.649
|5.735
|119,00
|
|Tam
|5.626
|5.768
|127,04
|
|Yarım
|2.719
|2.790
|61,45
|
|Çeyrek
|1.364
|1.395
|30,73
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,14
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,70
|-0,03
|
|B. Petrol
|93,72
|93,72
|-0,13
|