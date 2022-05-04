***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
04.05.2022 20:13
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
1 Ocak-31 Mart 2022 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026477
BIST
18:052.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,13
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
18:0514,7768
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0204
|Açılış
|: 14,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8700
|
14,8474
En Düşük
14,7602
18:0515,6934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1047
|Açılış
|: 15,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,6934
En Düşük
15,5497
18:05885,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -4,63
|Açılış
|: 885,38
|
|Önceki Kapanış
|: 890,01
|
893,42
En Düşük
884,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|44,74
|6.181.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,44
|4.334.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|17.938.536
|% 0,00
|
|AEFES
|29,60
|66.957.305
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,94
|25.486.668
|% 0,00
|
|ACSEL
|44,74
|6.181.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,44
|4.334.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|17.938.536
|% 0,00
|
|AEFES
|29,60
|66.957.305
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,94
|25.486.668
|% 0,00
|
|THYAO
|41,26
|5.466.724.836
|% 0,00
|
|GARAN
|14,98
|1.861.099.644
|% 0,00
|
|SISE
|18,12
|1.670.105.471
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|EREGL
|33,56
|1.440.144.903
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,66
|1.132.597.176
|% 0,00
|
|ODAS
|2,45
|558.781.027
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,87
|1.102.927.445
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|235.553.656
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7643
|14,7959
|% -0,01
|
|Euro
|15,6322
|15,6930
|% 0,67
|
|Sterlin
|18,4451
|18,5376
|% -0,06
|
|Frank
|15,0094
|15,0999
|% -0,43
|
|Riyal
|3,9311
|3,9508
|% -0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|6,98
|
|Altın Gr.
|890
|890
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|2,00
|
|Tam
|6.053
|6.206
|103,47
|
|Yarım
|2.925
|3.002
|50,05
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|25,03
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|-0,08
|
|B. Petrol
|110
|110
|5,20
|