***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi10/12/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıBanvit Foods SRLSatılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuCivciv ve yem üretimiSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi119.211.680 RONİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih04.05.2021Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı119.211.680 RONBeher Pay Fiyatı0,38 EuroToplam Tutar20.300.000 EuroSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%100Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)% 0Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)% 0Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%9,20İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%4,97Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiÖnemli bir etkisi bulunmamaktadır.Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı31.05.2021 tarihli Finansal Tablolar kapsamında hesaplanacaktır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiGenel kurumsal ihtiyaçlar için değerlendirilecektir.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiYokturSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıAaylex System Group S.AKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiYoktur.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi17/12/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniPiyasa şartlarına uygun olarak işlem bedeli belirlenmiştirDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası--Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı--Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar--İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi--AçıklamalarŞirketimiz tarafından 17.12.2020 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile Şirketimiz tarafından Şirketimizin %0,01 oranında pay sahibi olduğu ve Şirketimizin %100 pay sahibi olduğu Nutrinvestment B.V.'nin %99,99 oranında pay sahibi olduğu Banvit Foods S.R.L.'nin paylarının tamamının Aaylex System Group S.A.'ya toplam 20.300.000 Euro devir bedeli ile devrine dair pay devir sözleşmesinin imzalandığı kamuya açıklanmıştı. Sözleşme kapsamında yer alan ön koşulların tamamlanması ile, pay devir işlemleri 04.05.2021 tarihinde gerçekleşmiş ve devir işlemi tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934509BIST