***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.023.579 6.348.821 237.141.848 -1.330.183 88.859.552 15.190.838 5.611.290 -92.286.649 254.098.379 613.657.475 613.657.475Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-229.103 -229.103Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-229.103 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler254.098.379 -254.098.379 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-18.988.887 -18.728.178 74.723.676 81.066.013 118.072.624 118.072.624Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler100.023.579 6.348.821 218.152.961 -20.058.361 163.583.228 15.190.838 5.611.290 161.582.628 81.066.013 731.500.997 731.500.997Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.023.579 6.348.821 218.152.961 -20.058.361 163.583.228 15.190.838 5.611.290 161.582.628 81.066.013 731.500.997 731.500.997Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler81.066.013 -81.066.013 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)230.996.956 -6.230.717 27.308.553 110.570.814 362.645.606 362.645.606Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler100.023.579 6.348.821 449.149.917 -26.289.078 190.891.781 15.190.838 5.611.290 242.648.641 110.570.814 1.094.146.603 1.094.146.603Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI341.402.361 314.346.529Dönem Karı (Zararı)110.570.814 81.066.013Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)110.570.814 81.066.013Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler294.287.800 280.091.616Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler184.931.968 143.683.171Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.723.428 11.960.045Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.422.498 -355.335Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-7.886.857 8.480.245Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.740.931 3.835.135Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-551.165 -2.443.456Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler51.395.982 39.796.941Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-14.542.385 -10.139.676Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler65.938.367 49.936.617Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler-312.507 -290.682Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler27.308.553 74.723.676Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30.352.126 13.111.279Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler2.886.271 -449.358İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-16.800.348 -22.717.290Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)39.510.526Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.280.857 -64.263.436Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-50.036.374 -2.065.014Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler34.005.880 96.247.418Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)-16.834.251 -4.754.607Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-7.706.946 -975.529Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)293.198 -533.663İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler31.759.002 -85.882.985Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.830.396 -88.157.745Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)34.589.398 2.274.760Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları388.058.266 338.440.339Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.695.045 -7.156.976Vergi İadeleri (Ödemeleri)-42.960.860 -16.936.834YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-172.074.944 -156.195.529Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.610.252 2.065.205Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.610.252 2.065.205Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-46.856.708 -31.817.719Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.699.662.340 1.466.521.338Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.847.033.213 -1.603.104.029Alınan Faiz14.542.385 10.139.676FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-53.033.339 -69.375.004Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri420.136.361 714.622.879Kredilerden Nakit Girişleri420.136.361 714.622.879Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-405.489.756 -739.477.870Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.789.159Ödenen Faiz-62.890.785 -44.520.013YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)116.294.078 88.775.996Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-8.997.916 29.776.986NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)107.296.162 118.552.982DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ134.658.492 16.105.510DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ241.954.654 134.658.492Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri294.656.978 170.526.565Ticari Alacaklar298.667.509 291.809.150İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10.673.926 20.431.154İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar287.993.583 271.377.996Diğer Alacaklar1.104.047 11.092.943İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.104.047 11.092.943Stoklar308.339.672 250.416.441Canlı Varlıklar180.509.871 157.205.269Peşin Ödenmiş Giderler29.988.174 19.757.877Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar4.056.078Diğer Dönen Varlıklar22.578.485 33.324.156İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar22.578.485 33.324.156ARA TOPLAM1.139.900.814 934.132.401Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar41.382.190 52.828.770TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.181.283.004 986.961.171DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6.255.956 296.473İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.255.956 296.473Maddi Duran Varlıklar797.811.136 513.704.531Kullanım Hakkı Varlıkları16.167.842 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.493.328 4.442.492Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.493.328 4.442.492Peşin Ödenmiş Giderler1.473.882 9.046.376İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.473.882 9.046.376Ertelenmiş Vergi Varlığı41.445.385 30.553.786TOPLAM DURAN VARLIKLAR866.647.529 558.043.658TOPLAM VARLIKLAR2.047.930.533 1.545.004.829KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar69.792.528 215.276.140İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar69.792.528 215.276.140Banka Kredileri60.721.544 215.276.140Kiralama İşlemlerinden Borçlar9.070.984 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları73.442.932 960.069İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları73.442.932 960.069Banka Kredileri73.442.932 960.069Ticari Borçlar455.103.393 421.097.513İlişkili Taraflara Ticari Borçlar1.613.904 681.370İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar453.489.489 420.416.143Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7.895.550 15.602.496Diğer Borçlar2.343.508 1.782.389İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.343.508 1.782.389Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.509.240 11.875.332İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.509.240 11.875.332Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü127.713 2.757.947Kısa Vadeli Karşılıklar40.793.139 20.647.202Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar34.790.178 14.093.076Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar6.002.961 6.554.126ARA TOPLAM659.008.003 689.999.088TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER659.008.003 689.999.088UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar157.646.633 49.039.931İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar157.646.633 49.039.931Banka Kredileri148.805.851 49.039.931Kiralama İşlemlerinden Borçlar8.840.782 0Devlet Teşvik ve Yardımları4.198.227 4.217.536Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.139.360İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.139.360Uzun Vadeli Karşılıklar40.595.344 26.541.024Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar40.595.344 26.541.024Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü92.335.723 42.566.893TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER294.775.927 123.504.744TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER953.783.930 813.503.832ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.094.146.603 731.500.997Ödenmiş Sermaye100.023.579 100.023.579Sermaye Düzeltme Farkları6.348.821 6.348.821Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)613.752.620 361.677.828Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)422.860.839 198.094.600Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)449.149.917 218.152.961Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-26.289.078 -20.058.361Yabancı Para Çevrim Farkları190.891.781 163.583.228Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15.190.838 15.190.838Diğer Yedekler5.611.290 5.611.290Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları242.648.641 161.582.628Net Dönem Karı veya Zararı110.570.814 81.066.013TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.094.146.603 731.500.997TOPLAM KAYNAKLAR2.047.930.533 1.545.004.829Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3.439.333.548 2.932.275.490Satışların Maliyeti-2.911.924.370 -2.517.856.729TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)527.409.178 414.418.761BRÜT KAR (ZARAR)527.409.178 414.418.761Genel Yönetim Giderleri-99.597.499 -71.040.063Pazarlama Giderleri-187.876.712 -166.706.086Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.009.644 -659.760Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler123.979.366 231.883.801Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-140.512.372 -254.823.536ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)222.392.317 153.073.117Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 449.358Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-7.627.202 -3.835.135FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)214.765.115 149.687.340Finansman Gelirleri0 0Finansman Giderleri-73.842.175 -55.510.048SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)140.922.940 94.177.292Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-30.352.126 -13.111.279Dönem Vergi (Gideri) Geliri-39.909.307 -16.916.804Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9.557.181 3.805.525SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)110.570.814 81.066.013DÖNEM KARI (ZARARI)110.570.814 81.066.013Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları110.570.814 81.066.013Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar224.766.239 -37.717.065Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)281.191.867 -17.649.025Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.788.396 -23.410.222Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-48.637.232 3.342.182Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.557.679 -187.623Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-50.194.911 3.529.805Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar27.308.553 74.723.676Yabancı Para Çevrim Farkları27.308.553 74.723.676Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)252.074.792 37.006.611TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)362.645.606 118.072.624Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları362.645.606 118.072.624http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823788BIST