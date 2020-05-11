***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.023.579 6.348.821 218.152.961 -20.058.361 163.583.228 15.190.838 5.611.290 161.582.628 81.066.013 731.500.997 731.500.997Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler81.066.013 -81.066.013 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.670.318 -2.592.483 10.286.825 -13.613.377 -11.589.353 -11.589.353Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler100.023.579 6.348.821 212.482.643 -22.650.844 173.870.053 15.190.838 5.611.290 242.648.641 -13.613.377 719.911.644 719.911.644Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.023.579 6.348.821 449.149.917 -26.289.078 190.891.781 15.190.838 5.611.290 242.648.641 110.570.814 1.094.146.603 1.094.146.603Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler110.570.814 -110.570.814 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-772.280 30.194.280 -34.249.848 -4.827.848 -4.827.848Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler100.023.579 6.348.821 449.149.917 -27.061.358 221.086.061 15.190.838 5.611.290 353.219.455 -34.249.848 1.089.318.755 1.089.318.755Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI40.719.457 44.047.983Dönem Karı (Zararı)-34.249.848 -13.613.377Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-34.249.848 -13.613.377Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler110.853.873 78.798.709Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler70.361.532 37.848.029Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.842.504 -6.811.172Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -205.609 596.881Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 3.048.113 -7.408.053Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-632.170 24.944.449Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler12.679.646 15.931.675Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.206.938 -1.420.647Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14.886.584 17.352.322Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler0 -298.048Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler30.194.280 10.286.825Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 -4.574.755 -381.427Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-17.164 -2.721.622İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-33.287.843 -3.404.708Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-41.939.576 -11.120.086Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-58.779.319 19.774.170Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler69.522.026 -10.913.628Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)-12.794.326 -1.723.187Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)6.054.347 3.694.247Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)249.392 -1.314.657İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.399.613 -1.801.567Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-10.759.727 -25.985.693Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)15.159.340 24.184.126Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları43.316.182 61.780.624Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.038.925 -1.383.133Vergi İadeleri (Ödemeleri)-557.800 -16.349.508YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-55.668.343 -48.425.824Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri625.044 6.449.281Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri625.044 6.449.281Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.642.793 -3.724.069Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri447.498.095 826.317.745Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-499.355.625 -878.889.428Alınan Faiz2.206.936 1.420.647FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI154.142.062 24.331.496Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri425.000.000 165.000.000Kredilerden Nakit Girişleri5 425.000.000 165.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -253.032.094 -130.276.140Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.769.853 -3.157.765Ödenen Faiz-12.055.991 -7.234.599YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)139.193.176 19.953.655Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-8.466.713 -2.714.248NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)130.726.463 17.239.407DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ241.954.654 134.658.492DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 372.681.117 151.897.899Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 438.177.767 294.656.978Ticari Alacaklar7 340.812.694 298.667.509İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 22.422.754 10.673.926İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar318.389.940 287.993.583Diğer Alacaklar977.894 1.104.047İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar977.894 1.104.047Stoklar8 364.070.878 308.339.672Canlı Varlıklar9 198.718.063 180.509.871Peşin Ödenmiş Giderler31.162.291 29.988.174Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar4.256.143 4.056.078Diğer Dönen Varlıklar26.978.246 22.578.485İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar26.978.246 22.578.485ARA TOPLAM1.405.153.976 1.139.900.814Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar12 41.382.190 41.382.190TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.446.536.166 1.181.283.004DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6.148.918 6.255.956İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.148.918 6.255.956Maddi Duran Varlıklar11 787.492.206 797.811.136Kullanım Hakkı Varlıkları15.138.289 16.167.842Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.939.125 3.493.328Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.939.125 3.493.328Peşin Ödenmiş Giderler1.028.548 1.473.882İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.028.548 1.473.882Ertelenmiş Vergi Varlığı47.109.694 41.445.385TOPLAM DURAN VARLIKLAR860.856.780 866.647.529TOPLAM VARLIKLAR2.307.392.946 2.047.930.533KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar134.196.833 69.792.528İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar134.196.833 69.792.528Banka Kredileri5 126.398.543 60.721.544Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 7.798.290 9.070.984Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları39.547.555 73.442.932İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları39.547.555 73.442.932Banka Kredileri5 39.547.555 73.442.932Ticari Borçlar7 524.625.419 455.103.393İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 729.101 1.613.904İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar523.896.318 453.489.489Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13.949.897 7.895.550Diğer Borçlar1.598.333 2.343.508İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.598.333 2.343.508Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)29.213.172 9.509.240İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)29.213.172 9.509.240Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü885.578 127.713Kısa Vadeli Karşılıklar33.053.795 40.793.139Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27.683.004 34.790.178Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar5.370.791 6.002.961ARA TOPLAM777.070.582 659.008.003TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER777.070.582 659.008.003UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar300.757.853 157.646.633İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar300.757.853 157.646.633Banka Kredileri5 291.822.726 148.805.851Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 8.935.127 8.840.782Devlet Teşvik ve Yardımları4.447.619 4.198.227Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar43.462.414 40.595.344Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar43.462.414 40.595.344Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü92.335.723 92.335.723TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER441.003.609 294.775.927TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.218.074.191 953.783.930ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.089.318.755 1.094.146.603Ödenmiş Sermaye13 100.023.579 100.023.579Sermaye Düzeltme Farkları6.348.821 6.348.821Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)422.088.559 422.860.839Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)422.088.559 422.860.839Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13 449.149.917 449.149.917Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-27.061.358 -26.289.078Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)221.086.061 190.891.781Yabancı Para Çevrim Farkları221.086.061 190.891.781Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 15.190.838 15.190.838Diğer Yedekler5.611.290 5.611.290Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları353.219.455 242.648.641Net Dönem Karı veya Zararı-34.249.848 110.570.814TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.089.318.755 1.094.146.603TOPLAM KAYNAKLAR2.307.392.946 2.047.930.533Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 818.552.339 772.644.401Satışların Maliyeti14 -769.167.781 -684.131.581TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)49.384.558 88.512.820BRÜT KAR (ZARAR)49.384.558 88.512.820Genel Yönetim Giderleri-17.492.900 -22.425.856Pazarlama Giderleri-41.671.741 -44.863.347Araştırma ve Geliştirme Giderleri-329.430 -227.984Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 11.675.045 35.661.951Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -24.273.173 -56.047.260ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-22.707.641 610.324Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17.164 2.721.622Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-22.690.477 3.331.946Finansman Gelirleri2.114.689 1.410.805Finansman Giderleri-18.248.815 -18.737.555SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-38.824.603 -13.994.804Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri4.574.755 381.427Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -103.362 -4.496.801Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 4.678.117 4.878.228SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-34.249.848 -13.613.377DÖNEM KARI (ZARARI)-34.249.848 -13.613.377Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-34.249.848 -13.613.377Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-772.280 -8.262.801Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-5.670.318Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-965.350 -3.240.604Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler193.070 648.121Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri193.070 648.121Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi EtkisiTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi EtkisiKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar30.194.280 10.286.825Yabancı Para Çevrim Farkları30.194.280 10.286.825Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)30.194.280 10.286.825Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)29.422.000 2.024.024TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.827.848 -11.589.353Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-4.827.848 -11.589.353http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843907BIST