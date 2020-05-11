***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
11.05.2020 07:47
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 218.152.961 -20.058.361 163.583.228 15.190.838 5.611.290 161.582.628 81.066.013 731.500.997 731.500.997
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
81.066.013 -81.066.013 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.670.318 -2.592.483 10.286.825 -13.613.377 -11.589.353 -11.589.353
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 212.482.643 -22.650.844 173.870.053 15.190.838 5.611.290 242.648.641 -13.613.377 719.911.644 719.911.644
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 449.149.917 -26.289.078 190.891.781 15.190.838 5.611.290 242.648.641 110.570.814 1.094.146.603 1.094.146.603
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
110.570.814 -110.570.814 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-772.280 30.194.280 -34.249.848 -4.827.848 -4.827.848
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 449.149.917 -27.061.358 221.086.061 15.190.838 5.611.290 353.219.455 -34.249.848 1.089.318.755 1.089.318.755
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.719.457 44.047.983
Dönem Karı (Zararı)
-34.249.848 -13.613.377
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-34.249.848 -13.613.377
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
110.853.873 78.798.709
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
70.361.532 37.848.029
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.842.504 -6.811.172
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -205.609 596.881
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 3.048.113 -7.408.053
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-632.170 24.944.449
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12.679.646 15.931.675
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.206.938 -1.420.647
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14.886.584 17.352.322
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
0 -298.048
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
30.194.280 10.286.825
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -4.574.755 -381.427
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-17.164 -2.721.622
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-33.287.843 -3.404.708
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.939.576 -11.120.086
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-58.779.319 19.774.170
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
69.522.026 -10.913.628
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.794.326 -1.723.187
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
6.054.347 3.694.247
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
249.392 -1.314.657
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.399.613 -1.801.567
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-10.759.727 -25.985.693
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
15.159.340 24.184.126
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
43.316.182 61.780.624
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.038.925 -1.383.133
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-557.800 -16.349.508
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-55.668.343 -48.425.824
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
625.044 6.449.281
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
625.044 6.449.281
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.642.793 -3.724.069
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
447.498.095 826.317.745
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-499.355.625 -878.889.428
Alınan Faiz
2.206.936 1.420.647
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
154.142.062 24.331.496
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
425.000.000 165.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
5 425.000.000 165.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -253.032.094 -130.276.140
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.769.853 -3.157.765
Ödenen Faiz
-12.055.991 -7.234.599
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
139.193.176 19.953.655
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-8.466.713 -2.714.248
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
130.726.463 17.239.407
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
241.954.654 134.658.492
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 372.681.117 151.897.899
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 438.177.767 294.656.978
Ticari Alacaklar
7 340.812.694 298.667.509
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 22.422.754 10.673.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
318.389.940 287.993.583
Diğer Alacaklar
977.894 1.104.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
977.894 1.104.047
Stoklar
8 364.070.878 308.339.672
Canlı Varlıklar
9 198.718.063 180.509.871
Peşin Ödenmiş Giderler
31.162.291 29.988.174
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
4.256.143 4.056.078
Diğer Dönen Varlıklar
26.978.246 22.578.485
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26.978.246 22.578.485
ARA TOPLAM
1.405.153.976 1.139.900.814
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
12 41.382.190 41.382.190
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.446.536.166 1.181.283.004
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
6.148.918 6.255.956
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.148.918 6.255.956
Maddi Duran Varlıklar
11 787.492.206 797.811.136
Kullanım Hakkı Varlıkları
15.138.289 16.167.842
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.939.125 3.493.328
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.939.125 3.493.328
Peşin Ödenmiş Giderler
1.028.548 1.473.882
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.028.548 1.473.882
Ertelenmiş Vergi Varlığı
47.109.694 41.445.385
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
860.856.780 866.647.529
TOPLAM VARLIKLAR
2.307.392.946 2.047.930.533
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
134.196.833 69.792.528
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
134.196.833 69.792.528
Banka Kredileri
5 126.398.543 60.721.544
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 7.798.290 9.070.984
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
39.547.555 73.442.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
39.547.555 73.442.932
Banka Kredileri
5 39.547.555 73.442.932
Ticari Borçlar
7 524.625.419 455.103.393
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 729.101 1.613.904
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
523.896.318 453.489.489
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13.949.897 7.895.550
Diğer Borçlar
1.598.333 2.343.508
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.598.333 2.343.508
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29.213.172 9.509.240
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29.213.172 9.509.240
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
885.578 127.713
Kısa Vadeli Karşılıklar
33.053.795 40.793.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27.683.004 34.790.178
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
5.370.791 6.002.961
ARA TOPLAM
777.070.582 659.008.003
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
777.070.582 659.008.003
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
300.757.853 157.646.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
300.757.853 157.646.633
Banka Kredileri
5 291.822.726 148.805.851
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 8.935.127 8.840.782
Devlet Teşvik ve Yardımları
4.447.619 4.198.227
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
43.462.414 40.595.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
43.462.414 40.595.344
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
92.335.723 92.335.723
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
441.003.609 294.775.927
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.218.074.191 953.783.930
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.089.318.755 1.094.146.603
Ödenmiş Sermaye
13 100.023.579 100.023.579
Sermaye Düzeltme Farkları
6.348.821 6.348.821
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
422.088.559 422.860.839
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
422.088.559 422.860.839
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 449.149.917 449.149.917
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27.061.358 -26.289.078
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
221.086.061 190.891.781
Yabancı Para Çevrim Farkları
221.086.061 190.891.781
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 15.190.838 15.190.838
Diğer Yedekler
5.611.290 5.611.290
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
353.219.455 242.648.641
Net Dönem Karı veya Zararı
-34.249.848 110.570.814
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.089.318.755 1.094.146.603
TOPLAM KAYNAKLAR
2.307.392.946 2.047.930.533
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 818.552.339 772.644.401
Satışların Maliyeti
14 -769.167.781 -684.131.581
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
49.384.558 88.512.820
BRÜT KAR (ZARAR)
49.384.558 88.512.820
Genel Yönetim Giderleri
-17.492.900 -22.425.856
Pazarlama Giderleri
-41.671.741 -44.863.347
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-329.430 -227.984
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 11.675.045 35.661.951
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -24.273.173 -56.047.260
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-22.707.641 610.324
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17.164 2.721.622
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-22.690.477 3.331.946
Finansman Gelirleri
2.114.689 1.410.805
Finansman Giderleri
-18.248.815 -18.737.555
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-38.824.603 -13.994.804
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.574.755 381.427
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -103.362 -4.496.801
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 4.678.117 4.878.228
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-34.249.848 -13.613.377
DÖNEM KARI (ZARARI)
-34.249.848 -13.613.377
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-34.249.848 -13.613.377
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-772.280 -8.262.801
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-5.670.318
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-965.350 -3.240.604
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
193.070 648.121
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
193.070 648.121
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
30.194.280 10.286.825
Yabancı Para Çevrim Farkları
30.194.280 10.286.825
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
30.194.280 10.286.825
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.422.000 2.024.024
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.827.848 -11.589.353
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.827.848 -11.589.353
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843907
BIST