***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.023.579 6.348.821 218.152.961 -20.058.361 163.583.228 15.190.838 5.611.290 161.582.628 81.066.013 731.500.997 731.500.997Transferler81.066.013 -81.066.013 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.253.840 23.865.057 109.931.292 131.542.509 131.542.509Dönem Sonu Bakiyeler100.023.579 6.348.821 218.152.961 -22.312.201 187.448.285 15.190.838 5.611.290 242.648.641 109.931.292 863.043.506 863.043.506Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.023.579 6.348.821 449.149.917 -26.289.078 190.891.781 15.190.838 5.611.290 242.648.641 110.570.814 1.094.146.603 1.094.146.603Transferler110.570.814 -110.570.814 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.133.650 55.664.525 -50.721.988 3.808.887 3.808.887Dönem Sonu Bakiyeler100.023.579 6.348.821 449.149.917 -27.422.728 246.556.306 15.190.838 5.611.290 353.219.455 -50.721.988 1.097.955.490 1.097.955.490Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI81.710.830 188.628.427Dönem Karı (Zararı)-50.721.988 109.931.292Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-50.721.988 109.931.292Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler197.824.214 190.170.019Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler122.084.940 88.435.948Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler9.931.947 -6.239.274Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -366.634 1.241.104Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 10.298.581 -7.480.378Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-486.685 22.247.762Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler23.489.692 30.277.659Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-5.978.259 -7.526.948Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler29.467.951 37.804.607Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler0 310.880Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler55.664.525 23.865.057Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 -16.990.441 34.542.508Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler4.130.236 -3.270.521İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-58.049.530 -103.203.860Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-42.719.118 -107.839.012Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-78.405.875 -18.443.207Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler104.826.417 6.948.248Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)-23.900.561 -5.505.350Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)3.927.982 4.090.769Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)452.100 -184.932İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-22.230.475 17.729.624Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-38.862.541 -737.572Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)16.632.066 18.467.196Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları89.052.696 196.897.451Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.832.946 -2.514.045Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.508.920 -5.754.979YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-86.955.607 -98.856.508Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.205.485 4.213.362Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.205.485 4.213.362Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.820.074 -17.553.051Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri953.242.057 836.122.955Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.041.561.334 -929.166.722Alınan Faiz5.978.259 7.526.948FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI279.468.618 -2.175.315Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri594.000.000 165.000.000Kredilerden Nakit Girişleri5 594.000.000 165.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -283.033.824 -140.276.140Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.644.783 -6.420.772Ödenen Faiz-24.852.775 -20.478.403YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)274.223.841 87.596.604Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-17.146.780 -6.452.123NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)257.077.061 81.144.481DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ253.283.555 134.658.492DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 510.360.616 215.802.973Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 575.634.600 294.656.978Ticari Alacaklar7 341.753.261 298.667.509İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 34.568.752 10.673.926İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar307.184.509 287.993.583Diğer Alacaklar933.406 1.104.047İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar933.406 1.104.047Stoklar8 376.446.966 308.339.672Canlı Varlıklar9 199.938.997 180.509.871Peşin Ödenmiş Giderler56.088.709 29.988.174Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar624.840 4.056.078Diğer Dönen Varlıklar28.304.981 22.578.485İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar28.304.981 22.578.485ARA TOPLAM1.579.725.760 1.139.900.814Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar12 32.544.817 41.382.190TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.612.270.577 1.181.283.004DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6.157.974 6.255.956İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.157.974 6.255.956Maddi Duran Varlıklar11 784.709.536 797.811.136Kullanım Hakkı Varlıkları12.658.075 16.167.842Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.476.466 3.493.328Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.476.466 3.493.328Peşin Ödenmiş Giderler1.500.514 1.473.882İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.500.514 1.473.882Ertelenmiş Vergi Varlığı52.154.124 41.445.385TOPLAM DURAN VARLIKLAR861.656.689 866.647.529TOPLAM VARLIKLAR2.473.927.266 2.047.930.533KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar137.205.698 69.792.528İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar137.205.698 69.792.528Banka Kredileri5 131.106.658 60.721.544Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 6.099.040 9.070.984Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları55.441.478 73.442.932İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları55.441.478 73.442.932Banka Kredileri5 55.441.478 73.442.932Ticari Borçlar7 559.929.810 455.103.393İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 312.353 1.613.904İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar559.617.457 453.489.489Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11.823.532 7.895.550Diğer Borçlar2.611.345 2.343.508İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.611.345 2.343.508Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.732.061 9.509.240İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.732.061 9.509.240Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.205.395 127.713Kısa Vadeli Karşılıklar32.749.406 40.793.139Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27.233.130 34.790.178Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar5.516.276 6.002.961ARA TOPLAM812.698.725 659.008.003TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER812.698.725 659.008.003UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar419.982.173 157.646.633İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar419.982.173 157.646.633Banka Kredileri5 412.003.543 148.805.851Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 7.978.630 8.840.782Devlet Teşvik ve Yardımları4.650.327 4.198.227Uzun Vadeli Karşılıklar46.304.828 40.595.344Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar46.304.828 40.595.344Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü92.335.723 92.335.723TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER563.273.051 294.775.927TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.375.971.776 953.783.930ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.097.955.490 1.094.146.603Ödenmiş Sermaye13 100.023.579 100.023.579Sermaye Düzeltme Farkları13 6.348.821 6.348.821Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)421.727.189 422.860.839Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)421.727.189 422.860.839Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13 449.149.917 449.149.917Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-27.422.728 -26.289.078Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)246.556.306 190.891.781Yabancı Para Çevrim Farkları246.556.306 190.891.781Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 15.190.838 15.190.838Diğer Yedekler13 5.611.290 5.611.290Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 353.219.455 242.648.641Net Dönem Karı veya Zararı-50.721.988 110.570.814TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.097.955.490 1.094.146.603TOPLAM KAYNAKLAR2.473.927.266 2.047.930.533Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 1.763.336.797 1.791.177.842 944.784.458 1.018.533.441Satışların Maliyeti14 -1.634.443.565 -1.437.614.363 -865.275.784 -753.482.782TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)128.893.232 353.563.479 79.508.674 265.050.659BRÜT KAR (ZARAR)128.893.232 353.563.479 79.508.674 265.050.659Genel Yönetim Giderleri-45.743.188 -44.968.828 -28.250.288 -22.542.972Pazarlama Giderleri-91.962.604 -93.851.042 -50.290.863 -48.987.695Araştırma ve Geliştirme Giderleri-586.425 -481.777 -256.995 -253.793Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 51.731.248 74.855.894 40.056.203 39.193.943Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -75.687.817 -104.106.966 -51.494.644 -48.059.706ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-33.355.554 185.010.760 -10.727.913 184.400.436Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler-17.164Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-4.130.236 -6.153.767 -4.130.236 -8.875.389FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-37.485.790 178.856.993 -14.875.313 175.525.047Finansman Gelirleri5.872.686 4.956.841 3.757.997 3.546.036Finansman Giderleri-36.099.325 -39.340.034 -17.850.510 -20.602.479SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-67.712.429 144.473.800 -28.967.826 158.468.604Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri16.990.441 -34.542.508 12.433.286 -34.923.935Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 7.353.688 -44.030.594 7.457.050 -39.533.793Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 9.636.753 9.488.086 4.976.236 4.609.858SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-50.721.988 109.931.292 -16.534.540 123.544.669DÖNEM KARI (ZARARI)-50.721.988 109.931.292 -16.534.540 123.544.669Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-50.721.988 109.931.292 -16.534.540 123.544.669Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.133.650 -2.253.840 -361.370 6.008.961Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)5.670.318Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.417.063 -2.817.300 -451.713 423.304Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler283.413 563.460 90.343 -84.661Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri283.413 563.460 90.343 -84.661Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar55.664.525 23.865.057 25.470.245 13.578.232Yabancı Para Çevrim Farkları55.664.525 23.865.057 25.470.245 13.578.232Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)55.664.525 23.865.057 25.470.245 13.578.232DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)54.530.875 21.611.217 25.108.875 19.587.193TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.808.887 131.542.509 8.574.335 143.131.862Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.808.887 131.542.509 8.574.335 143.131.862http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868498BIST