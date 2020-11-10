***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.023.579 6.348.821 218.152.961 -20.058.361 163.583.228 15.190.838 5.611.290 161.582.628 81.066.013 731.500.997 731.500.997Transferler81.066.013 -81.066.013 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.145.351 -2.965.867 136.670.030 129.558.812 129.558.812Dönem Sonu Bakiyeler100.023.579 6.348.821 218.152.961 -24.203.712 160.617.361 15.190.838 5.611.290 242.648.641 136.670.030 861.059.809 861.059.809Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.023.579 6.348.821 449.149.917 -26.289.078 190.891.781 15.190.838 5.611.290 242.648.641 110.570.814 1.094.146.603 1.094.146.603Transferler110.570.814 -110.570.814 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.532.014 129.798.819 -109.249.658 19.017.147 19.017.147Dönem Sonu Bakiyeler100.023.579 6.348.821 449.149.917 -27.821.092 320.690.600 15.190.838 5.611.290 353.219.455 -109.249.658 1.113.163.750 1.113.163.750Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI107.115.604 341.005.104Dönem Karı (Zararı)-109.249.658 136.670.030Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-109.249.658 136.670.030Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler208.525.240 208.893.145Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler178.845.245 125.700.742Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.586.345 -6.093.523Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 92.016 1.383.493Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 4.494.329 -7.477.016Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-40.377 2.106.409Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler34.921.355 37.469.115Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-10.393.784 -9.623.542Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler45.315.139 47.092.657Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler310.880Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.662.816 -2.965.867Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 -14.719.034 47.858.206Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler3.268.890 4.507.183İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler15.936.640 45.196.649Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-62.182.888 -39.915.435Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler5.321.481 -37.137.692Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler110.569.061 72.142.778Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)3.363.165 -7.608.670Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)-284.051 -623.584İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-40.850.128 58.339.252Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-55.024.247 -8.004.346Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14.174.119 66.343.598Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları115.212.222 390.759.824Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.955.112 -7.290.588Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.141.506 -42.464.132YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-119.625.951 -138.015.513Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18.859.925 8.824.115Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18.859.925 8.824.115Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-22.423.129 -33.500.052Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.413.212.572 1.270.600.235Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.539.669.103 -1.393.563.353Alınan Faiz10.393.784 9.623.542FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI261.032.434 -48.749.159Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri592.750.000 169.082.465Kredilerden Nakit Girişleri5 592.750.000 169.082.465Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -283.036.202 -164.473.056Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.385.272 -9.769.862Ödenen Faiz-41.296.092 -43.588.706YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)248.522.087 154.240.432Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi67.406.875 2.115.741NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)315.928.962 156.356.173DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ241.954.654 134.658.492DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 557.883.616 291.014.665Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 612.627.846 294.656.978Ticari Alacaklar7 374.584.138 298.667.509İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 18.719.595 10.673.926İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar355.864.543 287.993.583Diğer Alacaklar786.965 1.104.047İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar786.965 1.104.047Stoklar8 309.222.182 308.339.672Canlı Varlıklar9 199.096.984 180.509.871Peşin Ödenmiş Giderler68.506.533 29.988.174Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.261.202 4.056.078Diğer Dönen Varlıklar32.935.991 22.578.485İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar32.935.991 22.578.485ARA TOPLAM1.599.021.841 1.139.900.814Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar12 24.386.120 41.382.190TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.623.407.961 1.181.283.004DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6.189.656 6.255.956İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.189.656 6.255.956Maddi Duran Varlıklar11 801.986.169 797.811.136Kullanım Hakkı Varlıkları10.396.530 16.167.842Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.272.959 3.493.328Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.272.959 3.493.328Peşin Ödenmiş Giderler1.435.876 1.473.882İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.435.876 1.473.882Ertelenmiş Vergi Varlığı50.798.402 41.445.385TOPLAM DURAN VARLIKLAR875.079.592 866.647.529TOPLAM VARLIKLAR2.498.487.553 2.047.930.533KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar104.959.539 69.792.528İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar104.959.539 69.792.528Banka Kredileri5 100.376.442 60.721.544Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 4.583.097 9.070.984Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları114.355.912 73.442.932İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları114.355.912 73.442.932Banka Kredileri5 114.355.912 73.442.932Ticari Borçlar7 569.795.904 455.103.393İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 803.845 1.613.904İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar568.992.059 453.489.489Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11.422.875 7.895.550Diğer Borçlar2.205.803 2.343.508İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.205.803 2.343.508Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19.972.169 9.509.240İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19.972.169 9.509.240Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.474.343 127.713Kısa Vadeli Karşılıklar24.980.372 40.793.139Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18.632.899 34.790.178Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar6.347.473 6.002.961ARA TOPLAM849.166.917 659.008.003TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER849.166.917 659.008.003UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar389.147.970 157.646.633İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar389.147.970 157.646.633Banka Kredileri5 381.970.818 148.805.851Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 7.177.152 8.840.782Devlet Teşvik ve Yardımları5.369.837 4.198.227Uzun Vadeli Karşılıklar49.303.356 40.595.344Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar49.303.356 40.595.344Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü92.335.723 92.335.723TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER536.156.886 294.775.927TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.385.323.803 953.783.930ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.113.163.750 1.094.146.603Ödenmiş Sermaye13 100.023.579 100.023.579Sermaye Düzeltme Farkları13 6.348.821 6.348.821Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)421.328.825 422.860.839Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)421.328.825 422.860.839Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13 449.149.917 449.149.917Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-27.821.092 -26.289.078Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)320.690.600 190.891.781Yabancı Para Çevrim Farkları320.690.600 190.891.781Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 15.190.838 15.190.838Diğer Yedekler13 5.611.290 5.611.290Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 353.219.455 242.648.641Net Dönem Karı veya Zararı-109.249.658 110.570.814TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.113.163.750 1.094.146.603TOPLAM KAYNAKLAR2.498.487.553 2.047.930.533Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 2.653.123.829 2.604.019.203 889.787.032 812.841.361Satışların Maliyeti14 -2.486.168.525 -2.141.769.753 -851.724.960 -704.155.390TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)166.955.304 462.249.450 38.062.072 108.685.971BRÜT KAR (ZARAR)166.955.304 462.249.450 38.062.072 108.685.971Genel Yönetim Giderleri-74.595.047 -65.176.132 -28.851.859 -20.207.304Pazarlama Giderleri-138.796.431 -136.561.154 -46.833.827 -42.710.112Araştırma ve Geliştirme Giderleri-968.545 -754.162 -382.120 -272.385Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 91.437.025 100.837.886 39.705.777 25.981.992Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -119.752.094 -123.269.453 -44.064.277 -19.162.487ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-75.719.788 237.326.435 -42.364.234 52.315.675Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-3.268.890 -4.507.183 861.346 1.646.584FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-78.988.678 232.819.252 -41.502.888 53.962.259Finansman Gelirleri10.393.784 9.623.542 4.521.098 4.666.701Finansman Giderleri-55.373.798 -57.914.558 -19.274.473 -18.574.524SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-123.968.692 184.528.236 -56.256.263 40.054.436Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri14.719.034 -47.858.206 -2.271.407 -13.315.698Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 6.488.720 -53.969.383 -864.968 -9.938.789Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 8.230.314 6.111.177 -1.406.439 -3.376.909SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-109.249.658 136.670.030 -58.527.670 26.738.738DÖNEM KARI (ZARARI)-109.249.658 136.670.030 -58.527.670 26.738.738Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-109.249.658 136.670.030 -58.527.670 26.738.738Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.532.014 -4.145.351 -398.363 -1.778.819Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.915.017 -5.181.689 -497.954 -2.364.389Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler383.003 1.036.338 99.591 585.570Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri383.003 1.036.338 99.591 585.570Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar129.798.819 -2.965.867 74.134.294 -26.830.924Yabancı Para Çevrim Farkları129.798.819 -2.965.867 74.134.294 -26.830.924Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri129.798.819 -2.965.867 74.134.294 -26.830.924DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)128.266.805 -7.111.218 73.735.931 -28.609.743TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)19.017.147 129.558.812 15.208.261 -1.871.005Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları19.017.147 129.558.812 15.208.261 -1.871.005http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887878BIST