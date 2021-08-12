***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.023.579 6.348.821 449.149.917 -26.289.078 190.891.781 15.190.838 5.611.290 242.648.641 110.570.814 1.094.146.603 1.094.146.603Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerTransferler110.570.814 -110.570.814 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.133.650 55.664.525 -50.721.988 3.808.887 3.808.887Dönem Sonu Bakiyeler100.023.579 6.348.821 449.149.917 -27.422.728 246.556.306 15.190.838 5.611.290 353.219.455 -50.721.988 1.097.955.490 1.097.955.490Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.023.579 6.348.821 427.419.945 -34.245.417 308.148.191 15.190.838 5.611.290 374.949.427 -199.747.810 1.003.698.864 1.003.698.864Transferler-199.747.810 199.747.810 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.168.428 109.622.102 150.594.526 259.048.200 259.048.200Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-137.759.280 -137.759.280 -137.759.280Dönem Sonu Bakiyeler100.023.579 6.348.821 427.419.945 -35.413.845 280.011.013 15.190.838 5.611.290 175.201.617 150.594.526 1.124.987.784 1.124.987.784Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI79.114.878 81.710.830Dönem Karı (Zararı)150.594.526 -50.721.988Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler130.407.060 225.497.972Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler124.543.638 122.084.940Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-68.952.111 9.931.947Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 203.778 -366.634Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -4.564.462 10.298.581Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 -64.591.427 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12.356.929 27.187.073Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12.736.257 27.673.758Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-379.328 -486.685Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25.245.941 23.489.692Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-29.750.559 -5.978.259Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler54.996.500 29.467.951Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-53.764.035 55.664.525Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 -5.444.141 -16.990.441Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler785.267 4.130.236Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler95.635.572 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-176.222.014 -57.499.712Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-160.687.151 -42.719.118İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-160.687.151 -42.719.118Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8.725.017 -78.405.875Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler115.403.544 104.826.417İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)115.403.544 104.826.417Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)7.207.442 3.927.982Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerDevlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)0 452.100İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-146.870.866 -45.581.218Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-149.550.436 -62.763.102Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.679.570 17.181.884Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları104.779.572 117.276.272Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-25.557.981 -31.056.522Vergi İadeleri (Ödemeleri)-106.713 -4.508.920YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI110.602.389 -86.955.607Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.694.795 7.205.485Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.694.795 7.205.485Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-41.307.415 -11.820.074Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-41.307.415 -11.820.074Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri226.518.540 0Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.249.822.736 953.242.057Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.355.876.826 -1.041.561.334Alınan Faiz29.750.559 5.978.259FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI290.590.488 279.468.618Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 1.083.750.000 594.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -738.284.107 -283.033.824Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-17.480.645 -6.644.783Ödenen Faiz-37.394.760 -24.852.775YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)480.307.755 274.223.841Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi16.373.212 -17.146.780NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)496.680.967 257.077.061DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ497.197.283 253.283.555DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 993.878.250 510.360.616Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.048.667.210 530.144.576Ticari Alacaklar7 519.199.154 357.382.721İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 27.134.157 17.687.051İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 492.064.997 339.695.670Diğer Alacaklar815.790 610.340İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar815.790 610.340Stoklar8 453.315.665 457.476.219Canlı Varlıklar9 255.749.742 216.963.889Peşin Ödenmiş Giderler117.846.095 59.485.012Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar2.671.525 1.789.337Diğer Dönen Varlıklar43.458.295 43.616.888ARA TOPLAM2.441.723.476 1.667.468.982Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar12 24.351.122 238.298.740TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.466.074.598 1.905.767.722DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar103.874 6.013.838İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar103.874 6.013.838Maddi Duran Varlıklar11 671.907.035 657.618.706Kullanım Hakkı Varlıkları38.912.383 8.651.943Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.738.319 3.659.204Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.738.319 3.659.204Peşin Ödenmiş Giderler141.803 140.439Ertelenmiş Vergi Varlığı96.760.486 86.937.322TOPLAM DURAN VARLIKLAR811.563.900 763.021.452TOPLAM VARLIKLAR3.277.638.498 2.668.789.174KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 155.718.311 182.682.357İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar155.718.311 182.682.357Banka Kredileri5 143.953.283 179.356.378Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 11.765.028 3.325.979Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 509.911.956 183.233.685İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları509.911.956 183.233.685Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları509.911.956 183.233.685Ticari Borçlar7 782.545.615 664.439.285İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 4.619.645 538.628İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 777.925.970 663.900.657Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16.912.351 9.704.909Diğer Borçlar4.072.628 3.326.969İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.072.628 3.326.969Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.899.207 5.383.438Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.107.751 118.850Kısa Vadeli Karşılıklar30.436.231 51.005.410Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23.599.684 43.789.535Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar6.836.547 7.215.875ARA TOPLAM1.512.604.050 1.099.894.903Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler12 31.052.250TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.512.604.050 1.130.947.153UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar479.007.873 382.142.141İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar479.007.873 382.142.141Banka Kredileri5 447.558.779 375.557.947Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 31.449.094 6.584.194Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)92.335.723 92.335.723Uzun Vadeli Karşılıklar68.703.068 59.665.293Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar68.703.068 59.665.293TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER640.046.664 534.143.157TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.152.650.714 1.665.090.310ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.124.987.784 1.003.698.864Ödenmiş Sermaye13 100.023.579 100.023.579Sermaye Düzeltme Farkları13 6.348.821 6.348.821Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)392.006.100 393.174.528Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)392.006.100 393.174.528Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)427.419.945 427.419.945Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-35.413.845 -34.245.417Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)280.011.013 308.148.191Yabancı Para Çevrim Farkları280.011.013 308.148.191Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 15.190.838 15.190.838Diğer Yedekler13 5.611.290 5.611.290Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 175.201.617 374.949.427Net Dönem Karı veya Zararı13 150.594.526 -199.747.810TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.124.987.784 1.003.698.864TOPLAM KAYNAKLAR3.277.638.498 2.668.789.174Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 2.499.458.824 1.763.336.797 1.380.306.534 944.784.458Satışların Maliyeti14 -2.195.108.043 -1.634.443.565 -1.189.473.267 -865.275.784TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)304.350.781 128.893.232 190.833.267 79.508.674BRÜT KAR (ZARAR)304.350.781 128.893.232 190.833.267 79.508.674Genel Yönetim Giderleri-60.895.839 -45.743.188 -36.667.423 -28.250.288Pazarlama Giderleri-113.477.952 -91.962.604 -56.332.823 -50.290.863Araştırma ve Geliştirme Giderleri-679.243 -586.425 -366.844 -256.995Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 104.470.885 51.731.248 48.513.753 40.056.203Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -141.214.370 -75.687.817 -56.178.367 -51.494.644ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)92.554.262 -33.355.554 89.801.563 -10.727.913Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler12 106.754.203 102.466.695 -17.164Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-2.087.457 -4.130.236 123.343 -4.130.236FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)197.221.008 -37.485.790 192.391.601 -14.875.313Finansman Gelirleri29.750.559 5.872.686 24.208.530 3.757.997Finansman Giderleri-81.821.182 -36.099.325 -50.980.588 -17.850.510SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)145.150.385 -67.712.429 165.619.543 -28.967.826Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri5.444.141 16.990.441 641.878 12.433.286Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -4.086.916 7.353.688 -3.772.953 7.457.050Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 9.531.057 9.636.753 4.414.831 4.976.236SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)150.594.526 -50.721.988 166.261.421 -16.534.540DÖNEM KARI (ZARARI)150.594.526 -50.721.988 166.261.421 -16.534.540Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları150.594.526 -50.721.988 166.261.421 -16.534.540Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.168.428 -1.133.650 -414.498 -361.370Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.460.535 -1.417.063 -518.123 -451.713Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler292.107 283.413 103.625 90.343Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri292.107 283.413 103.625 90.343Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar109.622.102 55.664.525 64.365.453 25.470.245Yabancı Para Çevrim Farkları109.622.102 55.664.525 64.365.453 25.470.245DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)108.453.674 54.530.875 63.950.955 25.108.875TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)259.048.200 3.808.887 230.212.376 8.574.335Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları259.048.200 3.808.887 230.212.376 8.574.335http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957766BIST