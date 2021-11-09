***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.023.579 6.348.821 449.149.917 -26.289.078 190.891.781 15.190.838 5.611.290 242.648.641 110.570.814 1.094.146.603 1.094.146.603Transferler110.570.814 -110.570.814 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.532.014 129.798.819 -109.249.658 19.017.147 19.017.147Dönem Sonu Bakiyeler100.023.579 6.348.821 449.149.917 -27.821.092 320.690.600 15.190.838 5.611.290 353.219.455 -109.249.658 1.113.163.750 1.113.163.750Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.023.579 6.348.821 427.419.945 -34.245.417 308.148.191 15.190.838 5.611.290 374.949.427 -199.747.810 1.003.698.864 1.003.698.864Transferler-199.747.810 199.747.810Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.371.054 109.628.237 152.264.951 259.522.134 259.522.134Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-137.759.280 -137.759.280 -137.759.280Dönem Sonu Bakiyeler100.023.579 6.348.821 427.419.945 -36.616.471 280.017.148 15.190.838 5.611.290 175.201.617 152.264.951 1.125.461.718 1.125.461.718Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI288.448.792 107.115.604Dönem Karı (Zararı)152.264.951 -109.249.658Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler221.978.659 227.257.298Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler208.403.449 178.845.245Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-62.451.151 4.586.345Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 163.250 92.016Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 1.977.026 4.494.329Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 -64.591.427 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler18.882.281 18.691.681Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19.346.249 18.732.058Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-463.968 -40.377Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24.132.951 34.921.355Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-56.403.005 -10.393.784Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler80.535.956 45.315.139Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-60.909.297 1.662.816Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 -14.681.219 -14.719.034Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler12.966.074 3.268.890Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler95.635.571 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-47.784.014 25.086.690Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-149.461.475 -62.182.888İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-149.461.475 -62.182.888Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.861.925 5.321.481Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler213.793.794 110.569.061İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)213.793.794 110.569.061Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)2.060.658 3.363.165Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)0 -284.051İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-116.038.916 -31.700.078Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-136.073.871 -55.024.247Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)20.034.955 23.324.169Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları326.459.596 143.094.330Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-29.610.265 -31.837.220Vergi İadeleri (Ödemeleri)-8.400.539 -4.141.506YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI84.785.047 -119.625.951Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10.445.534 18.859.925Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10.445.534 18.859.925Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-81.138.055 -22.423.129Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-81.138.055 -22.423.129Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri267.483.157 0Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.943.163.059 1.413.212.572Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.111.571.652 -1.539.669.103Alınan Faiz56.403.004 10.393.784FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI189.943.186 261.032.434Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 998.750.000 592.750.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -737.099.881 -283.036.202Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-19.567.873 -7.385.272Ödenen Faiz-52.139.060 -41.296.092YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)563.177.025 248.522.087Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi17.632.163 67.406.875NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)580.809.188 315.928.962DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ497.197.283 241.954.654DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.078.006.471 557.883.616Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.084.473.399 530.144.576Ticari Alacaklar7 508.219.457 357.382.721İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 34.282.260 17.687.051İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 473.937.197 339.695.670Diğer Alacaklar576.492 610.340İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar576.492 610.340Stoklar8 453.637.268 457.476.219Canlı Varlıklar9 278.921.920 216.963.889Peşin Ödenmiş Giderler94.423.502 59.485.012Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar3.647.286 1.789.337Diğer Dönen Varlıklar50.296.560 43.616.888ARA TOPLAM2.474.195.884 1.667.468.982Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar12 24.330.015 238.298.740TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.498.525.899 1.905.767.722DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar88.585 6.013.838İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar88.585 6.013.838Maddi Duran Varlıklar11 649.028.417 657.618.706Kullanım Hakkı Varlıkları45.743.106 8.651.943Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.453.482 3.659.204Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.453.482 3.659.204Peşin Ödenmiş Giderler109.277 140.439Ertelenmiş Vergi Varlığı116.357.672 86.937.322TOPLAM DURAN VARLIKLAR815.780.539 763.021.452TOPLAM VARLIKLAR3.314.306.438 2.668.789.174KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar135.620.283 182.682.357İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar135.620.283 182.682.357Banka Kredileri5 123.700.209 179.356.378Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 11.920.074 3.325.979Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 513.106.665 183.233.685İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları513.106.665 183.233.685Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları513.106.665 183.233.685Ticari Borçlar7 885.122.401 664.439.285İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 3.200.338 538.628İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 881.922.063 663.900.657Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11.765.567 9.704.909Diğer Borçlar697.662 3.326.969İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar697.662 3.326.969Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16.051.248 5.383.438Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10.377.338 118.850Kısa Vadeli Karşılıklar30.033.321 51.005.410Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23.281.414 43.789.535Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar6.751.907 7.215.875ARA TOPLAM1.602.774.485 1.099.894.903Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler12 31.052.250TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.602.774.485 1.130.947.153UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar420.608.560 382.142.141İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar420.608.560 382.142.141Banka Kredileri5 391.388.151 375.557.947Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 29.220.409 6.584.194Uzun Vadeli Karşılıklar73.125.952 59.665.293Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar73.125.952 59.665.293Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü92.335.723 92.335.723TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER586.070.235 534.143.157TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.188.844.720 1.665.090.310ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.125.461.718 1.003.698.864Ödenmiş Sermaye13 100.023.579 100.023.579Sermaye Düzeltme Farkları13 6.348.821 6.348.821Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)390.803.474 393.174.528Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)390.803.474 393.174.528Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13 427.419.945 427.419.945Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-36.616.471 -34.245.417Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)280.017.148 308.148.191Yabancı Para Çevrim Farkları280.017.148 308.148.191Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 15.190.838 15.190.838Diğer Yedekler13 5.611.290 5.611.290Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 175.201.617 374.949.427Net Dönem Karı veya Zararı152.264.951 -199.747.810TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.125.461.718 1.003.698.864TOPLAM KAYNAKLAR3.314.306.438 2.668.789.174Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 3.752.166.960 1.252.708.136 2.653.123.829 889.787.032Satışların Maliyeti14 -3.297.521.409 -1.102.413.366 -2.486.168.525 -851.724.960TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)454.645.551 150.294.770 166.955.304 38.062.072BRÜT KAR (ZARAR)454.645.551 150.294.770 166.955.304 38.062.072Genel Yönetim Giderleri-96.843.944 -35.948.105 -74.595.047 -28.851.859Pazarlama Giderleri-174.571.186 -61.093.234 -138.796.431 -46.833.827Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.150.190 -470.947 -968.545 -382.120Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 143.225.931 38.755.046 91.437.025 39.705.777Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -203.318.603 -62.104.233 -119.752.094 -44.064.277ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)121.987.559 29.433.297 -75.719.788 -42.364.234Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler12 107.955.126 1.200.923Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-16.234.057 -14.146.600 -3.268.890 861.346FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)213.708.628 16.487.620 -78.988.678 -41.502.888Finansman Gelirleri56.403.005 26.652.446 10.393.784 4.521.098Finansman Giderleri-132.527.901 -50.706.719 -55.373.798 -19.274.473SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)137.583.732 -7.566.653 -123.968.692 -56.256.263Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri14.681.219 9.237.078 14.719.034 -2.271.407Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -14.146.367 -10.059.451 6.488.720 -864.968Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 28.827.586 19.296.529 8.230.314 -1.406.439SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)152.264.951 1.670.425 -109.249.658 -58.527.670DÖNEM KARI (ZARARI)152.264.951 1.670.425 -109.249.658 -58.527.670Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları152.264.951 1.670.425 -109.249.658 -58.527.670Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.371.054 -1.202.626 -1.532.014 -398.363Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.963.817 -1.503.282 -1.915.017 -497.954Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler592.763 300.656 383.003 99.591Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri592.763 300.656 383.003 99.591Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar109.628.237 6.135 129.798.819 74.134.294Yabancı Para Çevrim Farkları109.628.237 6.135 129.798.819 74.134.294Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)109.628.237 6.135 129.798.819 74.134.294DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)107.257.183 -1.196.491 128.266.805 73.735.931TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)259.522.134 473.934 19.017.147 15.208.261Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları259.522.134 473.934 19.017.147 15.208.261http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976660BIST