***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2021 21:33
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 449.149.917 -26.289.078 190.891.781 15.190.838 5.611.290 242.648.641 110.570.814 1.094.146.603 1.094.146.603
Transferler
110.570.814 -110.570.814 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.532.014 129.798.819 -109.249.658 19.017.147 19.017.147
Dönem Sonu Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 449.149.917 -27.821.092 320.690.600 15.190.838 5.611.290 353.219.455 -109.249.658 1.113.163.750 1.113.163.750
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 427.419.945 -34.245.417 308.148.191 15.190.838 5.611.290 374.949.427 -199.747.810 1.003.698.864 1.003.698.864
Transferler
-199.747.810 199.747.810
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.371.054 109.628.237 152.264.951 259.522.134 259.522.134
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-137.759.280 -137.759.280 -137.759.280
Dönem Sonu Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 427.419.945 -36.616.471 280.017.148 15.190.838 5.611.290 175.201.617 152.264.951 1.125.461.718 1.125.461.718
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
288.448.792 107.115.604
Dönem Karı (Zararı)
152.264.951 -109.249.658
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
221.978.659 227.257.298
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
208.403.449 178.845.245
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-62.451.151 4.586.345
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 163.250 92.016
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.977.026 4.494.329
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -64.591.427 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.882.281 18.691.681
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19.346.249 18.732.058
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-463.968 -40.377
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24.132.951 34.921.355
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-56.403.005 -10.393.784
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
80.535.956 45.315.139
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-60.909.297 1.662.816
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -14.681.219 -14.719.034
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12.966.074 3.268.890
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
95.635.571 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-47.784.014 25.086.690
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-149.461.475 -62.182.888
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-149.461.475 -62.182.888
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.861.925 5.321.481
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
213.793.794 110.569.061
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
213.793.794 110.569.061
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.060.658 3.363.165
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
0 -284.051
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-116.038.916 -31.700.078
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-136.073.871 -55.024.247
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
20.034.955 23.324.169
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
326.459.596 143.094.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-29.610.265 -31.837.220
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.400.539 -4.141.506
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
84.785.047 -119.625.951
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.445.534 18.859.925
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.445.534 18.859.925
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-81.138.055 -22.423.129
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-81.138.055 -22.423.129
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
267.483.157 0
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.943.163.059 1.413.212.572
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.111.571.652 -1.539.669.103
Alınan Faiz
56.403.004 10.393.784
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
189.943.186 261.032.434
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 998.750.000 592.750.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -737.099.881 -283.036.202
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.567.873 -7.385.272
Ödenen Faiz
-52.139.060 -41.296.092
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
563.177.025 248.522.087
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
17.632.163 67.406.875
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
580.809.188 315.928.962
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
497.197.283 241.954.654
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.078.006.471 557.883.616
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.084.473.399 530.144.576
Ticari Alacaklar
7 508.219.457 357.382.721
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 34.282.260 17.687.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 473.937.197 339.695.670
Diğer Alacaklar
576.492 610.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
576.492 610.340
Stoklar
8 453.637.268 457.476.219
Canlı Varlıklar
9 278.921.920 216.963.889
Peşin Ödenmiş Giderler
94.423.502 59.485.012
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
3.647.286 1.789.337
Diğer Dönen Varlıklar
50.296.560 43.616.888
ARA TOPLAM
2.474.195.884 1.667.468.982
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
12 24.330.015 238.298.740
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.498.525.899 1.905.767.722
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
88.585 6.013.838
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
88.585 6.013.838
Maddi Duran Varlıklar
11 649.028.417 657.618.706
Kullanım Hakkı Varlıkları
45.743.106 8.651.943
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.453.482 3.659.204
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.453.482 3.659.204
Peşin Ödenmiş Giderler
109.277 140.439
Ertelenmiş Vergi Varlığı
116.357.672 86.937.322
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
815.780.539 763.021.452
TOPLAM VARLIKLAR
3.314.306.438 2.668.789.174
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
135.620.283 182.682.357
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
135.620.283 182.682.357
Banka Kredileri
5 123.700.209 179.356.378
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 11.920.074 3.325.979
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 513.106.665 183.233.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
513.106.665 183.233.685
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
513.106.665 183.233.685
Ticari Borçlar
7 885.122.401 664.439.285
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 3.200.338 538.628
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 881.922.063 663.900.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11.765.567 9.704.909
Diğer Borçlar
697.662 3.326.969
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
697.662 3.326.969
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16.051.248 5.383.438
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10.377.338 118.850
Kısa Vadeli Karşılıklar
30.033.321 51.005.410
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23.281.414 43.789.535
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
6.751.907 7.215.875
ARA TOPLAM
1.602.774.485 1.099.894.903
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
12 31.052.250
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.602.774.485 1.130.947.153
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
420.608.560 382.142.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
420.608.560 382.142.141
Banka Kredileri
5 391.388.151 375.557.947
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 29.220.409 6.584.194
Uzun Vadeli Karşılıklar
73.125.952 59.665.293
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
73.125.952 59.665.293
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
92.335.723 92.335.723
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
586.070.235 534.143.157
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.188.844.720 1.665.090.310
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.125.461.718 1.003.698.864
Ödenmiş Sermaye
13 100.023.579 100.023.579
Sermaye Düzeltme Farkları
13 6.348.821 6.348.821
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
390.803.474 393.174.528
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
390.803.474 393.174.528
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 427.419.945 427.419.945
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-36.616.471 -34.245.417
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
280.017.148 308.148.191
Yabancı Para Çevrim Farkları
280.017.148 308.148.191
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 15.190.838 15.190.838
Diğer Yedekler
13 5.611.290 5.611.290
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 175.201.617 374.949.427
Net Dönem Karı veya Zararı
152.264.951 -199.747.810
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.125.461.718 1.003.698.864
TOPLAM KAYNAKLAR
3.314.306.438 2.668.789.174
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 3.752.166.960 1.252.708.136 2.653.123.829 889.787.032
Satışların Maliyeti
14 -3.297.521.409 -1.102.413.366 -2.486.168.525 -851.724.960
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
454.645.551 150.294.770 166.955.304 38.062.072
BRÜT KAR (ZARAR)
454.645.551 150.294.770 166.955.304 38.062.072
Genel Yönetim Giderleri
-96.843.944 -35.948.105 -74.595.047 -28.851.859
Pazarlama Giderleri
-174.571.186 -61.093.234 -138.796.431 -46.833.827
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.150.190 -470.947 -968.545 -382.120
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 143.225.931 38.755.046 91.437.025 39.705.777
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -203.318.603 -62.104.233 -119.752.094 -44.064.277
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
121.987.559 29.433.297 -75.719.788 -42.364.234
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12 107.955.126 1.200.923
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-16.234.057 -14.146.600 -3.268.890 861.346
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
213.708.628 16.487.620 -78.988.678 -41.502.888
Finansman Gelirleri
56.403.005 26.652.446 10.393.784 4.521.098
Finansman Giderleri
-132.527.901 -50.706.719 -55.373.798 -19.274.473
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
137.583.732 -7.566.653 -123.968.692 -56.256.263
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
14.681.219 9.237.078 14.719.034 -2.271.407
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -14.146.367 -10.059.451 6.488.720 -864.968
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 28.827.586 19.296.529 8.230.314 -1.406.439
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
152.264.951 1.670.425 -109.249.658 -58.527.670
DÖNEM KARI (ZARARI)
152.264.951 1.670.425 -109.249.658 -58.527.670
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
152.264.951 1.670.425 -109.249.658 -58.527.670
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.371.054 -1.202.626 -1.532.014 -398.363
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.963.817 -1.503.282 -1.915.017 -497.954
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
592.763 300.656 383.003 99.591
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
592.763 300.656 383.003 99.591
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
109.628.237 6.135 129.798.819 74.134.294
Yabancı Para Çevrim Farkları
109.628.237 6.135 129.798.819 74.134.294
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
109.628.237 6.135 129.798.819 74.134.294
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
107.257.183 -1.196.491 128.266.805 73.735.931
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
259.522.134 473.934 19.017.147 15.208.261
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
259.522.134 473.934 19.017.147 15.208.261
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976660
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