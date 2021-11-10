***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
10.11.2021 00:00
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01 Ocak - 30 Eylül 2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
--
Değişikliğin Nedeni
Ara dönem finansal tabloların bağımsız denetimden geçirilmemesi.
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Bulunmamaktadır
Açıklamalar
Finansal tablolara ilişkin yayımlanan duyuruya eklenen dokümanın ismi sehven hatalı yazılmıştır. İlgili mevzuat düzenlemeleri uyarınca Şirketin 3. çeyrek ara dönem finansal tabloları denetimden geçirilmediğinden, bahsi geçen duyuruya ek yapılan dokümanın ismi "Banvit_Q3_Finansal Tablolar" olarak değiştirilmiş olup bu husus haricinde başka ilave değişiklik yapılmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976725
BIST
18:051.616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 7,10
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.631
En Düşük
1.605
18:059,7341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0019
|Açılış
|: 9,7180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7368
En Düşük
9,7262
18:0511,3017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0079
|Açılış
|: 11,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3017
En Düşük
11,2926
18:05572,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 4,85
|Açılış
|: 572,44
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
573,22
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SUMAS
|94,05
|622.342
|% 10,00
|
|TSPOR
|6,18
|28.121.188
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|18.029.949
|% 9,95
|
|PRKAB
|30,16
|245.948.810
|% 8,02
|
|GSDDE
|4,24
|43.762.886
|% 7,07
|
|KRGYO
|6,12
|108.515.675
|% -10,00
|
|KARYE
|13,00
|178.802.633
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|362.910.086
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|39.610.186
|% -9,90
|
|INVEO
|28,60
|18.808.891
|% -9,49
|
|PETKM
|7,26
|5.366.206.707
|% 6,45
|
|GARAN
|10,58
|3.437.261.871
|% -1,86
|
|THYAO
|18,16
|2.975.100.765
|% 0,61
|
|SISE
|9,29
|2.021.843.970
|% 3,57
|
|SASA
|32,18
|1.473.356.596
|% 5,51
|
|PETKM
|7,26
|5.366.206.707
|% 6,45
|
|YKBNK
|3,09
|1.423.150.971
|% 1,64
|
|ODAS
|1,55
|568.927.810
|% 4,73
|
|GARAN
|10,58
|3.437.261.871
|% -1,86
|
|EKGYO
|2,12
|650.139.663
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7323
|9,7341
|% 0,02
|
|Euro
|11,2931
|11,3017
|% 0,07
|
|Sterlin
|13,1501
|13,2161
|% 0,45
|
|Frank
|10,6335
|10,6975
|% 0,77
|
|Riyal
|2,5850
|2,5979
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|-0,16
|
|Altın Gr.
|572
|572
|4,82
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.760
|3.854
|9,11
|
|Yarım
|1.817
|1.865
|4,40
|
|Çeyrek
|912
|932
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,61
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,90
|84,90
|1,47
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 59 artarak (% 1.18 ) 1, 768
-
17:59XU100
Endeks 1, 622 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 86 üstünde . İşlem hacmi 31, 662.00 milyon TL de
-
17:59NATEN
Yüzde 4.94 oranında artışla 36.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 167, 247 adet işlem
-
17:58SASA
Yüzde 5.70 oranında artışla 32.24 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 849, 727 adet işlem
-
17:57PRKAB
Yüzde 9.74 oranında artışla 30.64 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 135, 273 adet işlem