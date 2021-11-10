***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01 Ocak - 30 Eylül 2021Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar--Değişikliğin NedeniAra dönem finansal tabloların bağımsız denetimden geçirilmemesi.Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiBulunmamaktadırAçıklamalarFinansal tablolara ilişkin yayımlanan duyuruya eklenen dokümanın ismi sehven hatalı yazılmıştır. İlgili mevzuat düzenlemeleri uyarınca Şirketin 3. çeyrek ara dönem finansal tabloları denetimden geçirilmediğinden, bahsi geçen duyuruya ek yapılan dokümanın ismi "Banvit_Q3_Finansal Tablolar" olarak değiştirilmiş olup bu husus haricinde başka ilave değişiklik yapılmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976725BIST