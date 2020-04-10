***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul ertelemesinden dolayı, çağrı metni ve bilgilendirme dökümanı güncellenmesidir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 07.04.2020Genel Kurul Tarihi 15.05.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.05.2020Ülke TürkiyeŞehir BALIKESİRİlçe BANDIRMAAdres ÖMERLİ MAH. ÖMERLİ SOK. NO: 208 BANDIRMAGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması.4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.6 - 2019 yılı kârının kullanım şekline ve kâr dağıtımına dair Yönetim Kurulu'nun Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.7 - Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen eksilmeler sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği atanan üyelerin atamalarının genel kurul onayına sunulması ve karara bağlanması.8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi.9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi.11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması.12 - Şirket'in 2019 finansal yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 finansal yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın görüşülerek karara bağlanması.13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları tarafından Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Madde 1.3.6 kapsamında 2019 yılı içinde yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.16 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395/1 ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi.17 - Dilek ve görüşler.18 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 07.04.2020 tarihli ve 2020/7 sayılı kararına istinaden Şirketimizin 16 Nisan 2020 Perşembe günü saat: 11:00'de Ömerli Mah. Ömerli Sok. N 208 Bandırma, Balıkesir adresinde gerçekleştirilecek olan 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 20 Mart 2020 tarihli ve 31074 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 2020/3 sayılı Genelge kapsamında ve COVID-19 salgın hastalığı sebebiyle, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınan tedbirler çerçevesinde, aynı gündem ile 15 Mayıs 2020 tarihinde yapılmak üzere ertelenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837309BIST